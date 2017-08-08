Начальник Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Пентагона Сирию и Ирак

Москва, , 23:03 — REGNUM Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил 8 августа по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии и Ираке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о положении в Сирии и Ираке.

Кроме того, стороны поделились соображениями о перспективах дальнейших мероприятий по борьбе против террористических организаций.

Обсуждались также и некоторые вопросы функционирования зоны деэскалации, расположенной в юго-западной части Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, коалиция, возглавляемая США, планирует детальные консультации с Россией по операции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском Дейр-эз-Зоре. Заявление по этому поводу 4 августа сделал представитель президента США в коалиции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгерк.

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