The Hill: «Связи с Москвой влияют на рейтинг Трампа»

Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа продолжает снижаться, согласно результатам социологического опроса IBD/TIPP, 8 августа сообщает The Hill.

По сравнению с июлем 2017 года рейтинг одобрения Трампа снизился на 5% и достиг 32%, в то время как 59% респондентов заявили, что не поддерживают политику президента США.

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Несмотря на поддержку действий президента в сфере экономики, расследование «связей» Трампа с Москвой и заявления СМИ о сговоре президента с Россией относятся к факторам, которые влияют на снижение рейтинга Трампа, заявил президент Investor's Business Daily Poll Рагхаван Маюр.

Около 65% избирателей считают, что во время предвыборной кампании Трамп в той или иной степени вел скрытые переговоры с Россией.

Опрос также включал вопрос об импичменте президента США. 47% избирателей считают, что настало подходящее время для того, чтобы задуматься об импичменте Трампа, а 50% респондентов уверены, что заявления об импичменте пока преждевременны.

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Напомним, в июне 2017 года 32% респондентов заявили, что поддерживают импичмент Трампа, а 65% посчитали, что говорить об импичменте еще рано.

Опрос IBD/TIPP проходил с 28 июля по 5 августа 2017 года, в нем приняли участие 904 человека.

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