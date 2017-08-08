Иранский БПЛА чуть не протаранил истребитель ВВС США

Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС Исламской Республики Иран опасно сблизился с истребителем-бомбардировщиком F/A-18E Super Hornet ВВС США в небе над Персидским заливом. Об этом сегодня, 8 августа, пишет издание The Hill со ссылкой на несколько источников.

Сообщается, что воздушный инцидент произошёл сегодня, 8 августа, в 13:00 по местному времени. Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet ВВС США собирался совершить посадку на авианосец USS Nimitz в Персидском заливе, когда к нему приблизился иранский беспилотник QOM-1.

По утверждению американских военных, иранский беспилотник проигнорировал радиовызовы. Пилоту американского истребителя пришлось совершить опасный манёвр, чтобы избежать столкновения с иранским БПЛА. Минимальное расстояние между самолётами составляло 30 метров.

Представители командования ВВС США назвали данный инцидент «небезопасным и непрофессиональным».

По данным одного из источников, данный инцидент был первым, когда иранский беспилотник «прервал полет американского истребителя».