В НАТО считают вредным визит Владимира Путина в Абхазию

Брюссель, , 20:19 — REGNUM В НАТО считают визит президента России Владимира Путина в Абхазию подрывающим мирное урегулирование в регионе, заявил журналистам исполняющий обязанности официального представителя альянса Дилан Уайт.

По словам Дилана Уайта, назвавшего Абхазию грузинским регионом, визит президента Путина в девятую годовщину вооружённого конфликта вредит международному поиску мирного урегулирования ситуации.

Кроме того, и.о. представителя НАТО сообщил, что Североатлантический военный альянс сожалеет о том, что Владимир Путин не стал запрашивать согласия Грузии на свой визит в Абхазию.

https://regnum.ru/news/polit/2308255.html

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа Владимир Путин в ходе своего визита в Абхазию сообщил, что Россия будет поддерживать социально-экономическое развитие Абхазии и продолжит гарантировать её безопасность и самостоятельность.

Глава российского государства подчеркнул, что российская военная база в Абхазии обеспечивает стабильность в этом регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Таможенные порядки на границе России и Абхазии скоро изменятся