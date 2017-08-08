Порошенко выразил солидарность Грузии в годовщину войны в Южной Осетии

Киев, , 20:18 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко в телефонном разговоре с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили «выразил солидарность с грузинским народом» в связи с девятой годовщиной войны в Южной Осетии, сообщает пресс-служба украинского президента.

«В этот день наши сердца с вами», — заявил Порошенко. Он также отметил, что Киев «поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Грузии».

В свою очередь Маргвелашвили, как сообщается, «подчеркнул, что Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за неё».

Стороны договорились, что 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины.

Сообщается также, что Порошенко и Маргвелашвили «осудили» посещение Абхазии президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Путин 8 августа прибыл с рабочим визитом в Абхазию, где провёл переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию, начав обстрел территории республики из установок залпового огня «Град». В ходе боевых действий в Южной Осетии были разрушены тысячи домов и административных зданий, школы, больницы, детские сады.

В ответ на действия Грузии российская сторона объявила о начале операции по принуждению агрессора к миру, которая завершилась 12 августа. Результатом «пятидневной войны» стало признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

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