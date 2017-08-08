На Ямале неожиданно уволился глава стратегического ведомства

Салехард, , 19:38 — REGNUM Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Альберт Султанов покинул свой пост. С 7 августа обязанности руководителя окружного ведомства исполняет первый заместитель Наталья Сагун, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве ЯНАО.

Альберт Султанов был назначен на должность главы департамента в апреле 2016 года. Причины его ухода в правительстве округа не назвали, отмечается лишь, что он покинул пост по собственному желанию.

Ранее сообщалось в СМИ, что Альберт Султанов в течение долгого времени работал в должности начальника отделения кадров ОВД в Салехарде, а также трудился в договорно-правовом департаменте МВД России в Москве.

Пост руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала в свете реализации мегапроекта Северный широтный ход является в ЯНАО стратегическим. Поэтому будучи директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа Альберт Султанов вошел в наблюдательный совет «Корпорации развития» от ЯНАО. Кто его сменит на столь важном посту в правительстве Ямала пока затрудняются ответить.

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