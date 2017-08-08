Российские граждане, живущие в Абхазии, получат медицинские полисы ОМС РФ

Пицунда, Абхазия, , 19:09 — REGNUM Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, будут включены в российскую систему медицинского страхования, сообщает 8 августа газета «Известия».

Между Российской Федерацией и Абхазией заключено соглашение о сотрудничестве в области медицинского страхования граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии. Все они получат медицинские страховые полисы российской системы ОМС.

Соглашение об этом было оформлено после встречи президента России Владимира Путина и лидера Абхазии Рауля Хаджимбы, состоявшейся 8 августа в Пицунде.

Под соглашением поставили свои подписи министр здравоохранения России Вероника Скворцова и глава медицинского ведомства республики Абхазия Тамаз Цахнакия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл 8 августа с официальным визитом в Абхазию.

Визит прошёл в очередную годовщину агрессии Грузии против Южной Осетии и нападения грузинских войск на размещённых в республике российских миротворцев.

В качестве ответных мер в августе 2008 года российская армия осуществила военную операцию по принуждению Грузии к миру, завершившуюся разгромом грузинской войсковой группировки и официальным признанием Россией республик Южная Осетия и Абхазия.

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