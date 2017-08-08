Медведев: На очистку Волги будет выеделено 257 млрд рублей

Вологда, , 19:00 — REGNUM В Волгограде состоялось расширенное совещание по вопросу экологических проблем Волги. Члены правительства и главы регионов обсуждали вопросы сохранения, предотвращения загрязнения и рационального использования Волги. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.

Председательствовал на совещании председатель правительства России Дмитрий Медведев. Присутствовали члены правительства, а также главы 15 регионов России, по территории которых протекает река Волга.

На совещании Медведев заявил, что федеральная программа по очистке Волги рассчитана до 2025 года и её финансирование составит 257 млрд рублей.

«Проект по своим масштабам таков, что здесь требуются консолидированные усилия всех, кто должен заниматься этой деятельностью. Этот проект невозможно просто переложить на регионы, или сказать, что бизнес должен привести очистные сооружения в порядок. Эта река, которая имеет государственное значение, для европейской части России это важнейшая река, здесь проживает порядка 60 млн человек», — сказал Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что в реализации программы реабилитации Волги должны участвовать все ‑ и федеральный центр, и регионы, и бизнес. Деньги на эту программу выделены немаленькие — 257 млрд рублей, напомнил Медведев. Он подчеркнул, что правительству и главам регионов необходимо подумать, каким образом осуществлять финансирование программы.

Также Медведев подчеркнул, что нельзя допустить ситуации, при которой расходы на очищение Волги будут свалены исключительно на регионы, по которым река протекает.

«В регионах должны появиться свои проекты по очистке и сохранению Волги. Нам всем нужно подумать, как эти проекты финансировать, как привлекать в эту сферу инвестиции», — сказал Медведев.

Он считает, что власти должны донести идею восстановления Волги до каждого жителя приволжских регионов. Граждане должны понимать, что если они хотят жить в нормальных условиях, пить чистую воду, то для этого нужно понимать, чего нельзя делать с водами реки.

В бассейне Волги проживает более 60 млн человек — больше трети населения России. Это важнейшая транспортная составляющая, которая соединяет многие регионы, перевозит более половины всех речных пассажиров и грузов. Здесь сосредоточено около 45% промышленного производства страны, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыбного промысла.

Между тем, привел цифры Дмитрий Медведев, именно в воды Волги попадает более трети — 38% — всех российских загрязнённых стоков. При этом нормативная очистка проводится лишь в отношении 10% таких стоков. Кроме того усугубляют ситуацию и затонувшие суда, которыми захламлена река. По разным оценкам, в бассейне находится от 2,5 тыс. затонувших плавсредств, включая не только обычные, но даже нефтеналивные.