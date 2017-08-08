Климкин ответил Саакашвили на обвинения в наличии гражданства России

Киев, , 18:43 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на слова экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, назвавшего его гражданином России.

«В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта и ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина», — написал Климкин на своей странице в Twitter.

По словам главы МИД, он не собирается покидать Украину «ни при каких условиях».

Напомним, ранее 8 августа Михаил Саакашвили заявил, что Павел Климкин «этнически не украинец, а русский, родился в России». «Насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня», — отметил Саакашвили.

«Пётр Алексеевич, вот вам ещё один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь», — публично обратился Саакашвили в президенту Украины Петру Порошенко.

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