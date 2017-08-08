Белый Дом: КНДР — лилипутская страна, которая любит шантажировать

Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Северной Корее не стоит испытывать терпение президента США Дональда Трампа, заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка, 8 августа сообщает The Hill.

«Это лилипутская нация, если сравнить ее с нашими возможностями. Это блеф. Северной Корее не остается ничего, кроме шантажа, а мы не поддаемся на шантаж. Северной Корее и руководителю северокорейского сталинского режима не стоит испытывать терпение президента», — заявил Горка.

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Напомним, ранее в Совете Безопасности ООН прошло голосование о введении новых санкций против КНДР в ответ на недавние испытания баллистических ракет.

Северная Корея пообещала ответить на санкции, назвав их «насильственным нарушением суверенитета».

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Во вторник, 8 августа, Трамп призвал к решительной борьбе с северокорейской угрозой.

«После многих лет неудач страны соберутся вместе, чтобы в конечном итоге ответить на угрозу, исходящую от Северной Кореи», — заявил президент США.

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