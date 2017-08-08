МИД Грузии возмутил визит Путина в Абхазию

Тбилиси, , 18:17 — REGNUM

Визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию возмутил МИД Грузии, который в специальном заявлении осудил «провокационные действия России».

«Визит президента России Владимира Путина в оккупированный Абхазский регион в день широкомасштабной военной интервенции Грузии 2008 года является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии», — констатировали в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

По оценке официального Тбилиси, подобные «циничные действия» в день 9-летия августовской войны направлены на насильственное узаконивание изменения государственных границ Грузии.

«Министерство иностранных дел Грузии осуждает визит президента России в оккупированный Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии, который грубо нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права», — говорится в заявлении.

МИД Грузии призывает Россию прекратить провокационные действия против государственности Грузии и проявить уважение к территориальной целостности суверенного государства.

Грузинское внешнеполитическое ведомство обращается и к мировому сообществу и просит его дать «агрессивным шагам Москвы» соответствующую оценку и принудить Россию к выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

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