Аппарат госминистра Грузии: У этой войны победителей нет

Тбилиси, , 18:11 — REGNUM «У этой войны победителей нет, в лице нашего общества. Это наша общая трагедия и общая боль», — говорится в специальном заявлении аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия в связи с 9-летием войны Грузии с Южной Осетией.

По оценке госминистра, 8 августа является одной из самых трагических дат в новейшей истории Грузии, так как в этот день «Россия открыто, на танках, агрессивно и огромным прыжком через Кавказский хребет, где проходит граница Грузии, вторглась на территорию Грузии».

В заявлении описаны и тяжелые, по оценке аппарата госминистра, последствия войны августа 2008 года — разделенные искусственными заграждениями села, семьи и родственники, незаконные аресты местных жителей, нарушения гуманитарных принципов и ценностей цивилизованного мира.

«История человечества помнит разрушение не одной искусственной стены. И Берлинская стена была разрушена. И обязательно настанет время, когда разберут колючие заграждения и искусственные баррикады на территории Грузии. 9 лет мы находимся в условиях открытой оккупации, и 25 лет у нас неразрешенные конфликты», — подчеркивают в аппарате госминистра.

Выходом из создавшегося положения авторы заявления называют продолжение мирного, конструктивного и прагматичного курса нынешнего правительства Грузии, который нацелен на примирение разделенных народов и деоккупацию страны.

Мероприятия в связи с 9-летием войны с Южной Осетией Грузия проводит с 7 августа.