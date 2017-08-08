Армен Ханбабян, , 18:10 — REGNUM

На фоне практически полной стагнации политической жизни в Армении важнейшим вопросом, который действительно интересует общество и является предметом самых горячих дискуссий, стал вопрос о продолжающихся поставках российского оружия и военной техники в Азербайджан.

Этому во многом способствует и сохраняющаяся высокая напряженность на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе, где постоянно происходят оживленные перестрелки и практически ежедневно продолжают гибнуть люди. Особый резонанс вызвали события 4 июля, когда армянские части открыли ответный огонь по азербайджанским позициям, расположенным в прифронтовом селе Алханлы. В тот день азербайджанцы обстреляли передовые армянские подразделения из реактивной системы залпового огня ТР-107 турецкого производства. Ответный удар стал причиной гибели двухлетней девочки. Разумеется, азербайджанская сторона попыталась выставить армян в качестве преступников, нарушающих все писаные и неписаные законы человечности. Однако и в Степанакерте, и в Ереване обратили внимание на тот факт, что азербайджанская военщина, применяя тактику, свойственную террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), превращает собственное население в «живой щит», что и стало причиной тяжелой драмы. Карабахская армия, кстати, выразила в связи с происшедшим свое соболезнование. Отметим, что азербайджанские военные, убивая мирных жителей в приграничных деревнях Карабаха и на границе с Арменией, никогда никаких соболезнований не выражали, напротив, считают такие свои действия как бы само собой разумеющимся делом.

На происшедшее оперативно откликнулись сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые в своем заявлении вновь призвали стороны отказаться от попыток силового решения вопроса и вернуться за стол переговоров, назвав дипломатическое решение конфликта единственно возможным. И вот на этом тяжелейшем, можно сказать, кровавом фоне появились сообщения об очередных массированных поставках российских вооружений и боеприпасов в Азербайджан. Местные СМИ с нескрываемым удовольствием сообщили, что в бакинский порт прибыли корабли, доставившие «42 эшелона вооружений». Эта партия, как заявили в оборонном ведомстве страны, «в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону для усиления боевых возможностей вооруженных сил Азербайджана». При этом особое возмущение армян вызвало поздравление, направленное по случаю дня азербайджанской армии гендиректором «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым министру обороны Азербайджана генералу Закиру Гасанову. В своем послании российский чиновник отметил, что военно-техническое сотрудничество сторон «принесет пользу нашим государствам и будет способствовать повышению обороноспособности Азербайджана… позволит значительно повысить мощь Вооруженных сил и их способность обеспечить мир и процветание азербайджанского народа». Отметим, что в числе новых российских поставок на Апшерон, в числе многого прочего, — грозные самоходные артустановки «Хризантема» и боеприпасы к тяжелым огнеметным системам «Солнцепек».

Понятно, что по известным причинам армянские власти скованы в выражении своего истинного отношения к происходящему. Тем более, что ранее на самом высшем уровне недовольство уже выражалось, но к каким-либо заметным последствиям не привело. На сей раз позиция Еревана была высказана устами замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна. Дипломат, в частности, сказал, что «конечно, Россия — наш союзник, но излишние ожидания могут привести к совершенно иным результатам. Наша позиция насчет продажи оружия хорошо известна, она неоднократно излагалась. Но мы имеем то, что имеем. Кстати, сегодняшняя ситуация вынуждает нас выстраивать отношения как с Россией, так и с другими партнерами. В вопросе обеспечения безопасности Армения должна, в первую очередь, опираться на собственные силы». Согласимся, что подобные формулировки в устах дипломата — это более чем прозрачный намек на ту ярость, которая охватила армянскую власть. В свою очередь, министр обороны Виген Саркисян заметил, что российское оружие в руках Баку беспокоит армянскую сторону, потому что «Азербайджан крайне непредсказуем», и даже намекнул, что «Армения готова рассмотреть варианты приобретения вооружений в Израиле, если сочтет это целесообразным». Ничего подобного еще совсем недавно и представить себе было невозможно. Тем более, что, согласно некоторым данным, Израиль уже предлагал Еревану такую сделку, но предложение было отклонено.

Еще более свободными в своих высказываниях были местные и некоторые российские эксперты. Так, например, известный публицист Денис Дворников писал в фейсбуке: «Какой же редкий изощренный цинизм — отправлять партию оружия врагам своего союзника на корабле, названном именем Рахманинова. Отправляли бы на каком-нибудь своем «Комсомольце» или «Дзержинском». А по мнению политобозревателя Армана Абовяна, русские политики не понимают, что «рано или поздно это русское оружие будет стрелять и по русским же солдатам. Не может Азербайджан долго играть в «братство». «Нужен такой формат межгосударственных отношений с Россией, при котором России было бы НЕВЫГОДНО играть на стороне наших врагов. Собственно, только так можно решить вопрос», — полагает эксперт. И подобных высказываний, причем еще более резких, можно привести очень много.

По-видимому, в Москве обратили на это внимание и выразили армянской стороне свое недовольство. Градус критических замечаний явственно пошел на убыль, зазвучали куда более примирительные комментарии. Так, пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян в интервью радио «Свобода» заявил, что информационная шумиха в этой связи несколько неуместна, хотя, конечно, Степанакерт негативно расценивает поставки вооружения «из любой страны» в Азербайджан. «Это явно не то государство, которому нужно поставлять оружие. Но вместе с тем, оружейные сделки — это внутреннее дело России. И, как это ни странно звучит, гонка вооружений в какой-то мере поддерживает мир и стабильность в регионе», — считает Бабаян. По его словам, «непонятно, почему всеобщее внимание приковано только к поставкам именно российского оружия. В конце концов, мы тоже имеем «Искандер», и его мы приобрели у России, не нужно это забывать». А основным «оправданием» происходящего некоторые комментаторы назвали тот факт, что Москва лишь выполняет контракты, заключенные 5−7 лет назад, но Баку специально использует в пропагандистских целях каждый новый факт передачи очередной партии оружия Азербайджану, чтобы спровоцировать в Армении и Карабахе рост антироссийских настроений, а заодно — оказать на армян психологическое давление. В этом, конечно, есть определенный резон, да вот беда: все впечатление от подобных успокоительных заявлений испортил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, Москва готова продать грозные зенитные ракетные установки С-400 Турции. «А почему они не могут покупать? Деньги только платите, и мы продадим», — сказал вице-премьер агентству РИА «Новости». Стало ясно, что те российские деятели, которые ведают оружейным бизнесом, слишком уж буквально воспринимают известное выражение «деньги не пахнут». Увы, такие деньги пахнут смертью. Ведь нет никакой уверенности, что турки еще раз не собьют самолет при помощи С-400, после чего в очередной раз выразят «глубокое сожаление»… Однако из высказываний Рогозина стало ясно, что подобные мысли его лично занимают мало.

Не слишком впечатляют и заверения, что, мол, российское оружие на Апшероне помогает Москве «контролировать» Азербайджан, тесно привязывает его к России. Однако что-то никакого особого «контроля» не ощущается. Иначе придется признать, что российской стороне безразлично использование этого оружия против своего стратегического союзника. На это, кстати, сразу обратил внимание упомянутый Денис Дворников. «Нельзя одной рукой призывать к снижению градуса риторики угроз, а другой — давать инструмент для воплощения этих угроз. Разговоры о том, что поставками оружия Россия якобы удерживает влияние на Баку — несостоятельны. 145-миллионная держава, которая может влиять на нефтяную полуколонию только продажей тяжелого вооружения, — это даже не смешно. Неужели нет других рычагов влияния? Закройте пару овощных баз — и, возможно, вообще карабахский конфликт будет чудесным образом разрешен», — заметил эксперт.

Не продолжая приводить мнения «за» и «против», отметим: совершенно очевидно и не скрывается, что военно-техническое сотрудничество с Баку Москва рассматривает в качестве выгодного бизнеса, а свои союзнические обязательства в отношении Армении считает выполненными, поскольку поставляет оружие армянской стороне по льготным ценам. (Кстати, по-видимому, желая несколько сгладить впечатление от всего происходящего, Москва предприняла резкий демарш в отношении Баку, указав, что Азербайджан проводит совершенно нетерпимую политику в отношении граждан РФ армянской национальности, которые подвергаются преследованиям и грубому обращению при попытках въезда на Апшерон. Это стало причиной резкой полемики между дипведомствами двух стран).

Как же складывается ситуация в настоящий момент?

США и Франция, будучи сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху, не продают оружия конфликтующим сторонам. Это принципиальный подход Вашингтона и Парижа, которые считают, что оружейные поставки в регионы конфликтов способны лишь усугубить существующие противостояния. Россия также является сопредседателем МГ ОБСЕ, но подходит к данному вопросу с позиций, диаметрально противоположных: насыщение оружием и боеприпасами арсеналов воюющих сторон способно сыграть сдерживающую роль. В определенной мере это верно. Уже сегодня очевидно, что и армянская, и азербайджанская сторона обладают такими вооружениями, которые ставят под вопрос возможность возникновения новой полномасштабной войны между ними. Потому что в случае такой войны обоим государствам будет нанесен колоссальный ущерб, используя медицинскую терминологию — «несовместимый с жизнью». Заметим, что именно такая ситуация возникла в мире после появления ядерного оружия: несмотря даже на самые острые противоречия между державами, Третьей мировой войны не случилось и вряд ли она произойдет, потому что все понимают самоубийственность такого развития событий. Приходится — иногда скрежеща зубами — договариваться, как было, например, во время Карибского кризиса, когда США и СССР оказались на пороге взаимного уничтожения. Но в конечном итоге сумели разрядить ситуацию, пойдя на взаимные уступки. Так и здесь: если Россия откажется продавать оружие Азербайджану, она должна будет — по примеру партнеров по Минской группе ОБСЕ — сделать то же самое в отношении Армении. Желающих занять освободившуюся нишу будет очень много, и на общую ситуацию в регионе конфликта это окажет не слишком большое влияние.

Поэтому можно предположить, что речь идет не о прекращении конфликта как такового, а о том, чтобы он был управляемым. И это, как видим, вполне достижимо. Стоит напомнить, что во время прошлогодней апрельской «четырехдневной войны», когда ситуация стала выходить из-под контроля (сперва азербайджанцы прорвали армянский фронт, потом Армия обороны Карабаха отбросила их и сама перешла в наступление), Москва отреагировала крайне оперативно, пригласив начальников генштабов двух стран и заставив их заключить перемирие. Потому что обстановка становилась непредсказуемой, а это совершенно не в интересах России. Понятно, что, регулируя градус конфликта, Москва стремится реализовать в Закавказье собственные интересы. Это, конечно, отдельная большая тема, отметим здесь только, что главное для России — укрепиться в регионе, «уговорить» Баку на сближение с ЕАЭС и ОДКБ, не допустив усиления западного влияния, а Армению сохранить и укрепить в качестве «непотопляемого авианосца» в свете исходящих с Ближнего Востока общеизвестных угроз.

Это понятная, даже естественная политика. Но может ли она быть реализована в полной мере? Попытки приблизить к себе Азербайджан пока выглядят не слишком успешными — Баку параллельно развивает активное военное и военно-техническое сотрудничество с Турцией и Израилем, продолжая дистанцироваться от интеграционных проектов Москвы. На этом фоне «управление конфликтом» означает не что иное, как продолжение кровопролития в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. И это так или иначе будет подтачивать то позитивное, дружеское отношение к России, которое традиционно существует в Армении. Многие при этом начинают задумываться над тем, что Запад ведет куда более приемлемую и честную, во всяком случае, более понятную и открытую игру. И мало кто думает о том, что ведь и Запад при этом преследует собственные интересы… Конечно, во всем этом слишком много эмоций. Но ведь именно эмоции формируют общественные симпатии и антипатии. Кажется, в Москве не склонны придавать значения подобным соображениям. И вот в этом-то, как представляется, и заключается главная ошибка российской политики в регионе.

Впрочем, достаточно скоро может выясниться, склонна ли Москва усугублять эту ошибку или она будет микширована. Дело в том, что в ноябре Ереван намеревается подписать с Евросоюзом уже парафированное соглашение об ассоциативной связи. Напомним, договор об ассоциации и зоне свободной торговли между Арменией и ЕС был подготовлен еще в 2013 году, но из-за вступления в Евразийский экономический союз армянская сторона от него отказалась. Нынешний документ носит, как говорят, «облегченный» характер, эксперты в шутку называют его «ассоциация-лайт». Тем не менее, совершенно неясно, как отреагирует Москва в этом случае. Напомним, что недавно глава российского МИД Сергей Лавров резко раскритиковал программу Евросоюза «Восточное партнерство», членом которой является Армения, указав, что ее хотят превратить в «антироссийскую затею». В таком контексте нельзя исключить, что и на сей раз Россия может выступить против соглашения, заставив Ереван отказаться от него. Это стало бы сильнейшим ударом по международному имиджу Армении и по авторитету властей республики, который и без того оставляет желать много лучшего. Одновременно это дало бы очередной мощный козырь недоброжелателям России, увеличив их число. И хотя в Москве, как известно, едва ли не в открытую говорят, что «армяне от нас никуда не денутся», проводить такие опасные «эксперименты» с массовым сознанием армянских граждан, мягко говоря, было бы очень нецелесообразно. Количество обид способно когда-то перейти в качество нового восприятия России. А это было бы очень плохо и для россиян, и для армян.

Продажа Россией оружия Азербайджану — самая болезненная сторона армяно-российской дружбы, армяно-российского военного сотрудничества, двусторонних отношений в целом, заявил президент РА Серж Саргсян в интервью телекомпании «Армения». «Этот вопрос, по моему мнению, бросает тень на многое. Но, с другой стороны, существуют обстоятельства, которые, возможно, для нас не являются приемлемыми, в то время как приемлемы для них. Пока ничего серьезного не произошло. Если в какой-то момент это приведет к серьезным последствиям, тогда и можно обвинять. Если же серьезных последствий не будет, мы должны рассматривать это как долгосрочную политическую деятельность российской стороны по стабилизации ситуации в регионе», — сказал армянский лидер. На вопрос о возможности пересмотра отношений с РФ президент ответил: «Что касается озвученных вами мнений, то это крайне опасные слова, это может создать крайне сложную обстановку. С кем хотите пересмотреть-улучшить? С Турцией? Или в НАТО все стоят с распахнутыми объятиями и ждут, что Армения пойдет сейчас туда? Или, может, мы просто со всеми станем врагами, или всем скажем: вы помогаете Азербайджану — и мы одни выйдем против всего мира? Да и разве же мы сосредоточены только на ОДКБ, только на России, разве у нас нет отношений с Евросоюзом, с государствами Европы?» — задался риторическим вопросом Серж Саргсян. По его словам, сегодня политика Еревана именно в том и заключается, чтобы, имея близких союзников, одновременно сотрудничать и с другими партнерами.

«Ноев Ковчег»