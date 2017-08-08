Путин: Безопасность и самостоятельность Абхазии гарантирует Россия

Гагра, , 18:09 — REGNUM Россия надёжно гарантирует безопасность и независимость республики Абхазия, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с абхазским лидером Раулем Хаджимбой.

Президент России охарактеризовал отношения России и Абхазии как совершенно особые и выразил уверенность в том, что российские гарантии самостоятельности республики сохранятся и в будущем.

«Нам есть о чём поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надёжно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского государства прибыл 8 августа с визитом в Абхазию.

Визит Владимира Путина состоялся в очередную годовщину нападения армии Грузии на Южную Осетию и размещённых в республике российских миротворцев.

В ответ на действия Грузии российская армия провела военную операцию по принуждению агрессора к миру, завершившуюся полным разгромом грузинской войсковой группировки к 12 августа.

Результатом тех событий стало официальное признание Россией независимости республик Южная Осетия и Абхазия.

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