Кто в Белоруссии стремится в дугу стран-русофобов?

Минск, , 07:07 — REGNUM По отношению к сторонникам Русского мира можно выставить балл по наличию или отсутствию русофобии. Это касается как высказываний отдельных публичных лиц, так и высказываний целых стран. О том, как атака на Русский мир поднимает голову в Белоруссии, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Публикация в газете «Советская Белоруссия», считающейся официальным печатным органом белорусских властей, за авторством некоего Евгения Кононовича, озаглавленная «Поймали на слове», очерняет публицистику репрессированных в Белоруссии корреспондентов ИА REGNUM Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, сравнивая ее с деятельностью нацистского преступника Геббельса. Приписывая им придуманные белорусской пропагандой и не принадлежащие этим авторам слова, Кононович и «Советская Белоруссия» становятся на сторону самых оголтелых русофобов, которые пытаются сравнить естественную и законную борьбу русских за собственное человеческое достоинство с нацизмом.

Не удивляет (хотя и вызывает отвращение), когда в таких высказываниях и сравнениях бывают замечены Хиллари Клинтон или Джон Маккейн, а также их прихвостни, дорвавшиеся до власти на Украине. Но когда подобную позицию занимает главная государственная газета Белоруссии, стоит задуматься о творящемся в республике абсурде. Уж не пытается ли Белоруссия занять место в дуге стран-русофобов наряду с прибалтийскими и украинскими неофашистами? Видя отсутствие наказания за оскорбления, направленные против сторонников Русского мира, неофашисты только раззадориваются, призывая к прямым убийствам своих оппонентов. Как, например, некий житель Витебска, который на своей странице в фейсбуке предлагает способ борьбы против «рашистской чумы», которому он дал говорящее название «Дом профсоюзов».

В ожидании приговора суда журналисты Шиптенко, Павловец и Алимкин провели в предварительном заключении уже более полугода. Любой приговор белорусского суда станет принципиальным для общественно-политического и экспертного сообщества в России.

Читайте подробности в статье: «Советская Белоруссия» в системе антироссийской пропаганды

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