Андрей Сафронов, , 17:49 — REGNUM

Свыше полугода прошло после того, как в Приднестровской Молдавской Республике рухнул прозападный режим теперь уже бывшего Президента Евгения Шевчука. С той поры, как 16 декабря 2016 года новый глава Приднестровского государства Вадим Красносельский принял присягу на верность народу, утекло немало воды в Днестре.

Раздосадованные крахом тех, на кого они сделали ставку, западные политики перешли к попыткам удушения ПМР руками Кишинёва и Киева. А сам недавний фаворит «цивилизованного сообщества», «молодой реформатор», «перспективный договороспособный политик европейского типа» Евгений Шевчук в ночь на 28 июня 2017 года через Днестр бежал в Кишинёв.

I. «Цветной сценарий» для Приднестровья, или «майдан без «майдана»

Приход к власти Е. Шевчука и его окружения в конце 2011 года — это, как можно предположить, наиболее удачная операция Запада на всём постсоветском пространстве. В ПМР не было ни вооружённых столкновений, как на Украине в 2014-м; ни шумных манифестаций, какие были в 2000 году в Сербии, когда свергали Слободана Милошевича.

Если проанализировать историю прихода к власти группы Шевчука и его будущей жены Нины Штански, то выстраивается следующая очерёдность событий.

С Запада вбрасывается в одну из тогдашних, как сейчас модно выражаться, «башен» Кремля идея: необходимо сместить президента ПМР Игоря Смирнова, отца-основателя Приднестровья, правящего с первого дня провозглашения Республики — со 2 сентября 1990 года. Один из «аргументов»: Смирнов неуступчив, твёрдо стоит на позиции независимости Республики, а нужен вместо него тот, кто согласится на особый статус Приднестровья в составе Молдовы. При этом надо учесть, что официальный Кишинёв не желает слышать ни о федерации, ни о, тем паче, конфедерации. Что остаётся? Автономия, позволяющая в любой момент «зачистить» ПМР и полностью ликвидировать всякое подобие приднестровской самостоятельности.

Соглашатели из «башни», куда «ушла» идея, за неё ухватились, став, по сути, орудием в руках западников, запустивших этим комбинацию вытеснения России с берегов Днестра. С подачи этой «башни», против Смирнова запускают материалы в СМИ, его и его родных обвиняют в воровстве. Обвинение серьёзное, но оно исчезает, как только Смирнов теряет власть. Смирнов опротестовывает враньё в российском суде, но дело сделано — в итоге он уходит в отставку.

Запад мастерски использует стратегическую и ключевую ошибку Москвы: против пророссийского Смирнова выставляется также пророссийская команда во главе с Председателем Верховного Совета ПМР Анатолием Каминским. Когда две пророссийские силы волтузили друг друга во всех СМИ, между ними проскочил и на протестной волне взмыл вверх бывший спикер ВС Евгений Шевчук.

Так произошёл в ПМР «майдан без майдана»: самая эффективная модель установления западного контроля над государством на постсоветском пространстве. Никаких скачущих толп. Никаких банд, запугивающих население. Никаких миллионных вложений в «палаточные городки».

Просто к рулю тихо пришла оторванная от народа крайне малая группировка, которая указами и постановлениями «сверху» стала буднично проводить политику в интересах Запада и официального Кишинёва.

II. О чём могут беседовать с Евгением Шевчуком в спецслужбах Молдовы

В настоящее время, по данным открытых источников, Шевчук, его жена (она же бывший министр иностранных дел ПМР) Нина Штански и её младший брат Николай (близкие друзья ласково зовут его Ник) находятся в Кишинёве. Интересный момент: Шевчук, оказавшись в Кишинёве, не отбыл в Россию, фактически страну-союзницу ПМР. Он остаётся в Молдове и пишет заявление в молдовскую Прокуратуру. 17 июля на основании его заявления Прокуратура РМ по особо важным делам возбуждает дело о… попытке «похищения и убийства» бывшего приднестровского президента.

Шевчука и, как пишут в СМИ, его жену и её брата Ника берут под круглосуточную охрану сотрудники спецслужб Молдовы. С Шевчуком беседуют «где положено». И здесь вспоминается эпизод: незадолго перед президентскими выборами 2011 года тогдашний министр госбезопасности ПМР генерал-лейтенант Владимир Антюфеев заявил, что, по его данным, Шевчук контактирует с британской разведкой. Если бы это прозвучало теперь, после бегства Шевчука в страну, с которой Приднестровье не урегулировало до сих пор многолетний конфликт, мало кто удивился бы. А тогда это звучало экзотично, и некоторые усомнились: да так ли это? Ведь Шевчук молодой и красивый…

Вряд ли молдовских и западных спецслужбистов интересуют в беседах с Шевчуком виды на урожай в этом году. В таких случаях обычно с высокопоставленных перебежчиков скачивают иную «инфу»: военный, экономический потенциал страны, связи с союзниками (Россией, в данном случае); разведывательные каналы ПМР в Молдове; лояльные Приднестровью молдовские политики и бизнесмены. Ведь Шевчук был читателем разведывательных и аналитических сводок, нередко ложившихся на его рабочий стол «в единственном экземпляре».

Интересный факт: Шевчук и его присные обвиняли, придя к власти, генерала Антюфеева в том, что он спрятал или уничтожил часть материалов МГБ ПМР, дабы они не попали в руки его, Шевчука. Если это так, то руководство МГБ в трудные дни совершило подвиг. Оно спасло людей, помогавших Приднестровью, и не позволило их рассекретить…

III. Что принесла «чёрная пятилетка» приднестровцам

Из Приднестровья бежал, как мы говорили, не только бывший незадачливый правитель. Бежало и почти всё его близкое окружение. До июня они, судя по всему, надеялись на реванш: в социальных сетях проплаченные анонимные «пропагандоны» под порой экзотичными никами обсуждали вопросы начала митинговой кампании против новой власти; рассчитывали на рост экономических трудностей, на смуту.

Было любопытно видеть, как в соцсетях ярые ненавистники ПМР из числа националистов Молдовы и Украины, а также прозападных либералов горячо поддерживают Шевчука. А когда с ними начинаешь дискутировать, они без тени смущения поясняют: так ведь предыдушая власть «слила» бы ненавистное нам Приднестровье, потому мы группу Шевчука и поддерживаем!

За период «чёрной пятилетки», как называют в ПМР 2012−2016 годы, Шевчук и его «команда», состоявшая преимущественно из неквалифицированных молодых и очень молодых дам, которые выполняли любые, даже самые абсурдные распоряжения Шевчука, довели страну до катастрофы. Известно, что государство было обескровлено: на конец 2016 года отрицательный баланс Приднестровского Республиканского Банка (он же Центробанк ПМР) составлял минус 42 миллиона долларов США. По нашим меркам — огромная сумма. Всего из ПМР было украдено порядка 100 миллионов долларов.

Как шло это воровство? Создавались т.н. фирмы-посредники (или «прокладки», как их назвали острые на язык приднестровцы). Эти фирмы прикреплялись к крупным госпредприятиям; заработанные деньги угонялись за рубеж. Через Молдавский Металлургический Завод в Рыбнице ушло 50−55 миллионов долларов; через «наварившуюся» на продаже электроэнергии из ПМР в Молдову фирму «Энергокапитал» 44−47 миллионов долларов; через «прокладку» при Приднестровской Железной Дороге — фирму НЭК (Национальная Экспедиционная Компания) только от налогов скрыли свыше 200 миллионов приднестровских рублей (тогда за 1 доллар давали 11 рублей ПМР).

И самое чудовищное: Евгений Шевчук являлся… боссом двух фондов! «Приднестровский Гуманитарный фонд» и Стабилизационный фонд были структурами, где заправлял гражданин ПМР Шевчук Евгений Васильевич, 1968 года рождения, работавший по совместительству Президентом ПМР. Так вот: постановлениями Правительства в шевчуковские фонды направлялись деньги государственных предприятий, имевших отношение к электроэнергетике («Тирастеплоэнерго», «Бендерытеплоэнерго», электросети и т.д.).

С крахом шевчуковского режима эти воровские схемы рухнули. А 28 июня на сессии ВС ПМР Прокурор Республики Анатолий Гурецкий заявил, что есть основания говорить о 6-ти уголовных делах в отношении Шевчука (контрабанда, взяточничество в особо крупных размерах, незаконное удержание 30% пенсий и зарплат у граждан ПМР в 2015 году, лжесвидетельство и т.д.). По словам Прокурора, есть данные, что за махинации с заводом «Биохим» в Бендерах (выпускает спирт) в администрацию Президента ПМР для «Самого» занесли 704 тысячи долларов.

IV. Республика живёт и будет жить!

28 июня Шевчук не подвергался аресту. Его хотели лишь заслушать по этим делам. Причём сессия ВС ПМР велась в прямом эфире. Он бежал, заявив из Кишинёва, что его «заказали». Большей глупости он не мог придумать! Властям-то он как раз нужен живым, здоровым и поющим, как соловей, все свои «хиты», связанные с воровскими схемами, финансовыми потоками, ушедшими из ПМР, и т.д.

Без шефа его подголоски в ПМР и в соцсетях заистерили, впали в панику, скатились до бессильной злобы. Теперь они кричат, что ПМР всё равно никто не признает, что за Шевчука нынешняя власть ещё ответит, что включение ПМР в Молдову неизбежно и прочее…

Но все без исключения воровские схемы ликвидированы.

Деньги от продажи электроэнергии идут в бюджет, а не в «прокладочный» «Энергокапитал».

Работает металлургический завод.

Пенсии и заработные платы, хотя и с задержками, но выплачиваются полностью.

И, что не менее важно, натиск на ПМР в виде всевозможного давления приднестровцы встречают с патриотически настроенными руководителями, а не сполитическими авантюристами и открытыми агентами влияния Запада и правых сил Кишинёва. И это означает, что давление Приднестровье с помощью России выдержит.

Что самое трудное? Летом 2016 года в результате сговора клики Шевчука с руководством Приднестровского Центробанка (председатель правления — Эдуард Косовский, зампред — Александр Лянка), а также с валютными спекулянтами и некоторыми дельцами, был обрушен курс приднестровского рубля. Как цинично говорил Лянка на тайном совещании в ПРБ, которое было, однако, записано на ауди, народ «проглотит». В сочетании с воровством 100 миллионов долларов через вышеуказанные схемы, приднестровский рубль лишился валютной «подушки безопасности». Он упал с 11−11.30 рубля за доллар до 15.65−16 за тот же «бакс». Валютные запасы всегда пополняются медленнее, чем воруются. Поэтому новой власти не удалось вернуть курс рубля к прежнему состоянию. Но изыскиваются возможности подъёма пенсий и заработных плат, ведутся предметные переговоры с Россией о финансовой помощи, учитывая последствия правления «молодых реформаторов и реформаторш».

Арестованы и ждут суда Э. Косовский и А. Лянка; бывший глава Государственного Таможенного Комитета ПМР, один из приближённых Шевчука Юрий Гервазюк. Уже заявлено, что если Шевчук не явится в ПМР и не даст показания по интересующим следствие делам, то, вслед за снятием 28 июня с него неприкосновенности, он может быть объявлен в розыск. Но он пока продолжает находиться в Кишинёве и, если верить материалам СМИ, сотрудничать с силовыми структурами Республики Молдова.

Словом, в Приднестровье наводится порядок, а расчёты тех, кто полагал, будто ПМР, подточенная изнутри, упадёт в руки Вашингтона, Брюсселя и Бухареста, как переспелый плод, не оправдались. Республика живёт. 2 сентября ей исполнится 27 лет

А удел разрушителей, которых Приднестровское государство исторгло из себя — позор и презрение.

8 августа 2017 года