Министр инфраструктуры Украины: Пенсионеры отобрали у нас Крым

Киев, , 17:33 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян высказал свое мнения на счёт того, кого он считает виновным в потере Крыма Украиной. Соответствующее заявление Омелян сделал сегодня, 8 августа, в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

Омелян считает, что Крым у Украины отобрали «пенсионеры» и они же вернули его России.

«Я считаю, что было стратегической ошибкой в свое время, когда мы позволили российским пенсионерам и другим россиянам оставаться в Крыму жить и получать российскую пенсию на украинской территории», — заявил Омелян.

Украинский министр назвал пенсионеров «голотой» и заявил, что именно они выполнили «задание Кремля» по присоединению полуострова к России.

В том же интервью Омелян заявил, что не видит никакого смысла украинским гражданам ездить в Россию или Донбасс. По словам министра инфраструктуры, украинцы должны «идти в Европу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вышел из состава Украины после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Жители полуострова провели референдум, по результатам которого Крым и Севастополь вернулись в состав России.