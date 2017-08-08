Путин прибыл в Абхазию в годовщину начала войны 2008 года

Гагра, , 17:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин 8 августа прибыл с рабочим визитом в Абхазию, передаёт телеканал RT.

Как ожидается, российский лидер проведёт встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Каких-либо подробностей о повестке переговоров стороны официально не озвучивали.

Отметим, что визит Владимира Путина проходит в годовщину начала военной агрессии Грузии против Южной Осетии.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали республику, начав обстрел из установок залпового огня «Град». В ходе боевых действий в Южной Осетии были разрушены тысячи домов и административных зданий, школы, больницы, детские сады.

В ответ на действия Грузии российская сторона объявила о начале операции по принуждению агрессора к миру, которая завершилась 12 августа.

Результатом «пятидневной войны» стало признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

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