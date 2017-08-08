Кабинет главы ростовского УФСИН занял начальник управления Дагестана

Ростов-на-Дону, , 17:28 — REGNUM В силовых структурах Ростовской области произошли очередные изменения. На этот раз перестал пустовать кабинет главы регионального УФСИН. Кресло занял руководивший с сентября 2011 года аналогичным управлением по Республике Дагестан Муслим Даххаев. Правда, есть некоторая поправка: генерал-майор внутренней службы работает пока в статусе врио, передаёт ИА REGNUM.

«Одними из приоритетных задач на новом посту для меня являются защита интересов личного состава и членов их семей, а также соблюдение прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, обеспечение надлежащих условий отбывания наказания», — сказал Муслим Даххаев на служебном совещании ведомства.

Между тем продолжается расследование уголовного дела о крупной взятке, в котором оказались замешаны бывший руководитель ГУФСИН по Ростовской области С. и его заместитель Р. Экс-главе ведомства в конце июля было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, речь идёт о получении денежного вознаграждения в размере 2 млн рублей, которые, по версии следствия, получил экс-заместитель. Затем улики были найдены против самого бывшего главы ведомства. За этим последовал указ президента России Владимира Путина, согласно которому Сергей Смирнов был лишён должности в силовых структурах. По завершению расследования громкое дело будет передано в суд, после чего служители Фемиды назначат наказание опорочившим честь мундира работникам ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно сведениям некоторых источников, бывший глава регионального ГУФСИН хотел избежать наказания, скрывшись в Израиле. Но оперативники сняли беглеца прямо с рейса Ростов-на-Дону — Тель-Авив.

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