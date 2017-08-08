Италия: «Администрация Трампа по давлением проводит политику Клинтон»

Рим, , 17:28 — REGNUM Администрация США постепенно сгибается под давлением своих внутренних противников, которые состоят уже не только из демократов, но и республиканцев. Ярким примером стали санкций против России, за которые проголосовал почти весь Конгресс, об этом пишет Il Giornale.

Автор статьи Давиде Малакария считает, что Трампу просто пришлось подписать указ, он не мог поступить иначе, так как не может выступать в одиночку против Конгресса. Иначе это бы стало концом его президентской авантюры.

Однако сразу же после подписания указа о санкциях Трамп подчеркнул, что поиск соглашения с Москвой остается одним из приоритетов его администрации. Это подтвердил и госсекретарь Рекс Тиллерсон, который сразу же после подписания санкций встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита АСЕАН, который проходил в Маниле 6 августа.

Об итогах этой встречи известно очень мало, Тиллерсон якобы объяснил своему коллеге из Москвы, что Соединенные Штаты будут реагировать на высылку сотен своих дипломатов из России, такие меры Кремль собирается принять в ответ на антироссийские санкции.

Il Giornale выражает сомнение, что два дипломата могли говорить только о санкциях более часа, «скорее всего, они говорили о чем-то другом».

Встреча имела косвенное благословение американского президента, который в те дни выразил благодарность Москве и Пекину за поддержку санкций против Северной Кореи в ООН.

Из этих скудных сведений Двиде Малакария делает следующие выводы: Трамп и его администрация находится под давлением — лидеры Конгресса пали под влиянием неоконсерваторов, ярых сторонников жесткой конфронтации с Москвой. До сих пор республиканцы разделяли политику Трампа: его популярность среди американского народа заставляла их сомкнуть ряды. Виной тому было опасение, что предстоящие промежуточные выборы могли вылиться в сюрпризы «предателям» президента.

Но, видимо, этот страх был преодолен. Убедительно зазвучали сирены неоконсерваторов.

«Странное дело, сначала Трамп подписывает указ о введении санкции в отношении России, а потом говорит, что американский народ хочет установить новые отношения с Москвой», — в озмущен журналист и называет следующую причину.

Поскольку рефрен про хорошие отношения с Москвой был основанием для избирательной кампании Трампа против Клинтон, сторонницы агрессивной конфронтации с Москвой, с этим утверждением новый президент США фактически обвинил членов Конгресса в действии против воли американского народа. Получается, что Трамп утвердил повестку дня своего главного политического оппонента. Короче говоря, элита, произвела попытку государственного переворота. Без чрезмерного кровопролития, но все же переворота.

В то же время, как считает автор, повторный запуск диалога с Россией нужен администрации Трампа, чтобы не допустить ухудшения отношений между Россией и США, вежь любая провокация или инцидент между двумя мировыми державами может привести к неизбежному на всех уровнях. Таким образом, администрация США — жертва своих врагов. Она была вынуждена принять повестку дня неоконсерваторов, как это случились с Бушем, который избирался с умеренной программой, основанной на сострадательном консерватизме, но после 11 сентября, он обнаружил, что у него уже нет программы. Поэтому для Трампа важно, чтобы Москва сильно не обиделась и что, помимо мешающих факторов, может продолжать надеяться на улучшение отношений с Соединенными Штатами.

Il Giornale в итоге приходит к выводу, что геополитическая игра между Москвой и Вашингтоном разворачивается на разных уровнях. Это влияет не только на глобальный мир (отношения двух стран выступают амортизатором международной напряженности), но и на американскую демократию, которую «сироты Клинтон (неоконсерваторы и демократы) пытаются согнуть под стать собственным конструкциям». Кажется очень странным то, что настоящее американской демократии зависит от генералов армии Соединенных Штатов и Москвы, заключает издание.