Глава МИД Польши Литве: «Ср*ть без последствий на Польшу нельзя»

Вильнюс, , 17:28 — REGNUM В Литве нарастает скандал вокруг опубликованной польскими СМИ расшифровки тайно записанной беседы в 2014 году главы МИД Польши Радослава Сикорски с руководителем польского концерна Orlen. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и президент Литвы Даля Грибаускайте уже отреагировали на скандал. Последняя заявила, что разговор с Литвой с позиции силы неприемлем. Польский новостной портал tvp.info обнародовал фрагмент разговора, в котором Сикорски сказал главе Orlen Яцеку Кравецу, что хочет «проучить литовцев».

В разговоре, полном нецензурных слов, Сикорски называет Литву «маленьким государством». Ранее сообщалось, что разговоры министра втайне записывались во время личных встреч в ресторанах Варшавы в 2013 и 2014 годах.

ИА REGNUM перевело и публикует сегодня, 8 августа, ключевые эпизоды диалога:

«Яцек Кравец (глава Orlen): Сегодня я прочитал сообщение, что в этой Литве одно вешание лапши.

Радослав Сикорски (в момент разговора глава МИД Польши): Воры, это ведь мошенники. (…)

Р.С.: Я могу на них надавить, ведь мы финансируем их, ну знаешь ведь. Знаешь, польская партия правит (Избирательная акция поляков Литвы была в правящей коалиции — прим. ИА REGNUM ), а намеренно вредит польской фирме.

Я.К.: Именно.

Р.С.: Предлагаю следующее. Я хочу повоспитывать литовцев, чтобы они поняли, что ср*ть на Польшу без последствий нельзя. (…).

Р.С.: Ты должен посчитать, знаешь, это больше коснется тебя или их. Если больше коснется их, то… понимаешь. Бойкот, как русские сделали украинцам, то это ведь им тоже стоило.

Я.К.: Я еще обсуждаю этот вариант, который… Когда-то я его не купил, как ты мне сказал в первый раз. (…)

Р.С.: Я знаю, что они исследовали и очень уверены в себе, так как после этого исследования им стало ясно, что таких нефтеперерабатывающих заводов, которые можно демонтировать, в Европе несколько, и это было бы тебе невыгодно. Так они утверждают, такое исследование провели. (…) Это был бы выстрел. Для Польши это было бы гениально… Если бы ты это мог, конечно, ты понес бы убытки, но это точно их (нецензурное слово — прим. ИА REGNUM ) проучило бы.

Р.С.: Они хитрые. Это, знаешь, маленькая страна, и у них есть преимущества перед нами, так как они заботятся абсолютно только о том, что для них важно. А это важно, и они провели это исследование.

Я.К.: Так да… Так что, не трогать это?

Р.С.: Видишь, угрозы тем особенны, что нужно иметь возможности их выполнять. (…)

Я.К.: Есть один покупатель у Мажейкяй. Это Игорь Сечин, который еще был вице-премьером России. Только тогда случился Смоленск (трагедия в 2010 году, когда около Смоленска разбился польский самолет и погибли президент Польши Лех Качински и еще почти 100 известных политиков, военных, общественных деятелей — прим. ИА REGNUM ), на год переговоры прекратились. После возобновления переговоров они уже купили нефтеперерабатывающую компанию в Германии и Италии, и им в ж**е эти Мажейкяй. Сейчас, когда есть «Роснефть», а уже, наверное, полтора года, эту тему не поднимал. Вроде вообще не интересовался. Я с ним договариваюсь на март в Москве, он хотел, чтобы я приехал в Сочи, но мне не хотелось слишком много там тыкаться. Могу поинтересоваться в очередной раз, но это так немного, знаешь, как будто «к***а, помогите мне». Потому что я спрашиваю, хочет ли он…

Р.С. А если впустить его в меньшинство (как управляющего малой доли акций — прим. ИА REGNUM )?

Я.К. Они всегда говорили, что большинство (большая часть акций — прим. ИА REGNUM ) интересует, да? И тогда разблокируют трубу. Это из старых разговоров, так как сейчас, я думаю, они ничем больше не интересуются. Они в бассейне Балтийского моря увеличили объемы переработки одного завода на пять миллионов тонн. Их не волнует, они съедят Мажейкяй.

Р.С.: Гениальное, стратегическое решение президента Леха Качинского.

Я.К.: Ну да, но я ему говорил, когда уже работал в Orlen, а он еще был жив, что это была ошибка…

Р.С.: Но три голоса в Европейском Совете, и мы видим, что Литва, к***а, с нами и когда хорошо, и когда плохо. Есть такие глупые люди. А правда такова, что мы свои хорошие наличные отдали, которые они держат, как заложников.

Я.К.: Абсолютно…»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша долгие годы упрекала правительство Литвы за то, что не решаются проблемы НПЗ Orlen Lietuvа, якобы за плохие условия деятельности. Спор был решен в конце июня 2017 года, когда находящаяся в госуправлении компания Lietuvos geležinkeliai и Orlen Lietuva после длительных переговоров подписали соглашение о транзитных тарифах на грузоперевозки по железной дороге.

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