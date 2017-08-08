«Письмо Путина политическому узнику Литвы говорит, что терпение кончилось»

Калининград, , 16:59 — REGNUM Письмо президента России Владимира Путина политическому узнику Литвы Юрию Мелю говорит о том, что терпение и вера в литовское правосудие кончились. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 8 августа, депутат Госдумы от Калининграда VI созыва, ветеран спецназа Андрей Колесник, занимающийся вызволением калининградца из вильнюсских застенок.

«Знаю, что контакт состоялся, — сообщил Колесник. — Юрий Мель написал письмо главе государства и получил от него ответ. Содержания переписки не знаю, там личные вещи. Но знаю одно, сейчас будет жёстко. За дело взялись серьёзно».

Колесник напомнил, что на минувшей неделе обсуждал ситуацию с Юрием Мелем на заседании Общественной палаты РФ, где также были представители МИД, Генпрокуратуры и специальных служб.

«Можно сказать, что письмо президента подвело черту над терпением и ожиданиями, что здравый смысл в Литве восторжествует, — продолжил собеседник ИА REGNUM. — Мы видим, что нашего соотечественника, больного диабетом, держат в одиночной камере уже 3,5 года, когда, согласно законам Евросоюза, держать человека в застенках без приговора более трех лет нельзя. Но и приговорить его невозможно, поскольку в таком случае литовская Фемида нарушит основной принцип мировой юриспруденции — закон обратной силы не имеет».

«Мы надеялись на декларации, которые озвучивала и Еврокомиссия, и руководство Литвы, — подчеркнул Колесник. — Согласились, что это дело надо рассматривать в правовом русле… Но мы видим, что закон не работает. Адвокату не дают работать, она — гражданка Литвы — словно между струйками дождя, у ней ещё проблемы с отцом (речь идет об адвокате Галина Кардановской, дочери 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Кардановского, приговоренного в Литве к семи годам лишения свободы. — ИА REGNUM ). Не видно ни человечности, ни порядочности».

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что полковник запаса Юрий Мель был задержан литовскими спецслужбами на границе с Калининградской областью в марте 2014 года. Офицеру инкриминируют «преступление против человечества», когда 13 января 1991 года танкист Мель участвовал в нейтрализации беспорядков со стороны литовских сепаратистов у Вильнюсской телебашни.

Судят Юрия Меля в соответствии с Уголовным кодексом Литвы, принятом уже в 2010 году. Вместе с тем, зимой 1991 года Литовская ССР юридически не являлась независимым государством, на ее территории действовал Уголовный кодекс Литовской ССР, согласно которому Мель и другие военнослужащие не совершали «преступлений против человечества», а наоборот способствовали наведению конституционного порядка стране.

48-летнему Юрию Мелю грозит пожизненное заключение.