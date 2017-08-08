«Нечего туда ездить»: Киев готовит украинцев к введению виз с Россией

Киев, , 16:42 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что украинским гражданам «нечего ездить» в Россию и Донбасс. Об этом он заявил в интервью изданию «Обозреватель», опубликованном 8 августа.

«Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить, — сказал министр. — Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как навестить семью, у кого она там есть».

Омелян отметил, что «сразу поддержал» полное блокирование транспортного сообщения с Крымом и Донбассом, а также выступал одним из инициаторов отмены авиасообщения с Россией.

«Если мы идём в Европу — мы должны идти в Европу», — заключил украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве уже длительное время поднимается тема введения визового режима с Россией. Украинские власти уже анонсировали введение с 1 января 2018 года предварительной электронной регистрации для российских граждан, желающих посетить страну.

Главным сдерживающим фактором в вопросе введения виз для Киева служат опасения, что Москва может дать зеркальный ответ, в результате чего пострадают миллионы украинцев, работающих на территории России.

Тем не менее из различных источников поступает информация о том, что Верховная рада рассмотрит вопрос о введении визового режима предстоящей осенью. По сообщениям СМИ, инициативу готовы поддержать сразу несколько фракций украинского парламента.

На этом фоне призывы министра инфраструктуры «идти в Европу» могут расцениваться как подготовка почвы для очередного шага киевского режима, который ещё более осложнит жизнь украинских граждан.