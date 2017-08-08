Выборы-2017 на Ямале: генералы ТЭК против работников СМИ

Салехард, , 16:42 — REGNUM В единый день голосования 10 сентября 2017 года на Ямале пройдет 71 избирательная кампания регионального и муниципальных уровней. А 12 августа состоятся досрочные выборы главы и депутатского корпуса поселения Тазовский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ЯНАО.

Голосованием планируется охватить 166 тыс. избирателей, из них 71,5 тыс. по довыборам в окружной парламент, заявил на пресс-конференции заместитель председателя избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Игорь Горелик.

Отметим, что Ямал традиционно показывает высокую явку избирателей. Подобное ожидается и в 2017 году. Согласно окончательным итогам, обнародованным председателем избиркома ЯНАО Андреем Гибертом, на выборах 2016 года в голосовании за депутатов Госдумы и Тюменской областной думы приняли участие около 70% ямальцев За «Единую Россию» тогда проголосовали чуть больше 66% избирателей, за ЛДПР — более 14%, за КПРФ — 6,5%, 6 с половиной процента, за «Справедливую Россию» — 4%.

В 2017 году пройдут дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Новоуренгойскому (№6) и Пуровскому (№11) одномандатным избирательным округам.

Напомним, в связи с переездом Заксобрание ЯНАО покинули бывший гендиректор ЗАО «Тернефтегаз» Алексей Шилкин и еще один «единоросс» Сергей Мазанов.

По Новоуренгойскому округу в Заксобрание ЯНАО выдвинулись три кандидата: от «Единой России» — генеральный директор «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин, от КПРФ — предприниматель Алибек Джабуев, от ЛДПР — директор образовательного учреждения «Эврика» Константин Филатов и самовыдвиженцы начальник участка АО «Уренгойавтодор» Дмитрий Радченко и предприниматель Евгений Соколов.

По Пуровскому округу выдвинулись представитель КПРФ телеоператор муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» Олег Пономарев, от ЛДПР — механик ООО «Спецавтосервис» Алексей Зубов, от «Справедливой России» — системный администратор муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» Алексей Овсянников, от «Единой России» генеральный директор ЗАО «Тернефтегаз» Василий Степанов и самовыдвиженец зам. начальника управления по труду и социальной защите населения администрации Красноселькупского района Владимир Трофимов.

Выборы главы состоятся в Шурышкарском и Ямальском районах, глав сельских поселений выберут в 23 муниципалитетах. Депутатов сельских поселений в — 39 муниципальных образований автономного округа.

Наиболее активное выдвижение на должность главы муниципального образования наблюдается в поселке Лонгьюган Надымского района и в муниципальном образовании Мыс-Каменское Ямальского района, где на выборную должность подали документы по пять-шесть кандидатов.

В Приуральском районе и в городе Надыме сформируются новые составы депутатских корпусов, а в городах Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск и Муравленко пройдет доукомплектование представительных органов.

Среди 19 политических партий, зарегистрированных на территории ЯНАО, своих кандидатов в Заксобрание Ямала представили только четыре парламентские партии. Из непарламентских на мунициальные выборы выдвинулась партия «Коммунисты России» Регистрация претендентов в парламентарии и главы завершилась. По всем уровням выборов на Ямале было выдвинуто 836 кандидатов, зарегистрировано — 753. Из них: 388 кандидата — от партии «Единая Россия», 191 — от ЛДПР, 25 — от КПРФ, 17 — от партии «Справедливая Россия» и 132 самовыдвиженца.

Предвыборная агитация в СМИ начнется 12 августа 2017 года и прекратится в ноль часов 9 сентября.

Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях пройдет с 20 августа по 9 сентября. Им планируется охватить 5,5 тыс. вахтовиков и оленеводов-кочевников.

В избирательной комиссии ЯНАО работает горячая линия, на которую можно сообщать о случаях нарушений избирательного законодательства. На 7 августа в региональный избирком поступило два обращения, однако сведения о нарушениях не подтвердились.

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