Саакашвили: Глава МИД Украины Павел Климкин — гражданин России

Вильнюс, , 16:31 — REGNUM Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили утверждает, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин является гражданином Российской Федерации. Об этом Саакашвили написал сегодня, 8 августа, на своей странице в Facebook.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Причиной стало якобы предоставление Саакашвили заведомо недостоверных данных при вступлении в гражданство Украины.

Утверждается, что Саакашвили не предоставил информацию о том, что он заочно арестован в Грузии по уголовному делу о мошенничестве. При этом гражданство Украины Порошенко дал Саакашвили в 2015 году, а грузинские власти заочно арестовали Саакашвили ещё в 2014 и об этом широко сообщали СМИ.

На момент лишения украинского гражданства Саакашвили находился в США. Оттуда по уже недействующему украинскому загранпаспорту он прилетел в Варшаву. Там он встречался с представителями польских властей, у которых искал поддержки, а также украинскими активистами, перебравшимися в Польшу.

Из Польши Саакашвили отправился в Литву.

В свою очередь, Государственная пограничная служба Украины заявила, что при попытке Саакашвили попасть на украинскую территорию, его недействительный украинский паспорт будет изъят, а сам он, возможно, будет экстрадирован в Грузию.

Саакашвили такой вариант развития события явно не устраивает. Находясь в Литве он решил вступить с Порошенко в заочную полемику и заявил, что глава МИД Украины Павел Климкин является гражданином России.

«Министр иностранных дел Украины Климкин вместо того, чтобы заниматься делом, целыми днями звонит во все страны, куда я приезжал или собираюсь ехать, с претензиями. Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь», — пишет Саакашвили.

Стоит отметить, что Климкин действительно родился в Курске, а институт оканчивал в Москве. На Украине Климкин проживает только с 1991 года.