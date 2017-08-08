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Благоустройство Ярославля: скептики признают свою неправоту

Политика

Интервью и.о. председателя муниципалитета города Ярославля Артура Ефремова ИА REGNUM

Ярославль, 8 августа 2017, 16:27 — REGNUM  Исполняющий обязанности председателя муниципалитета города Ярославля Артур Ефремов в интервью ИА REGNUM рассказал о своём отношении к масштабным работам по благоустройству исторической части города.

Артур Ефремов получил мандат депутата представительного органа власти за два месяца до окончания его полномочий в связи с избранием депутата Павла Дыбина в Ярославскую областную думу. 19 июля депутаты утвердили Ефремова заместителем председателя и исполняющим обязанности спикера городского собрания.

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Городское благоустройство