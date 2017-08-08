Медведев назвал стоимость проекта по спасению Волги

Волгоград, , 16:19 — REGNUM Реализация проекта по реабилитации Волги, который был сегодня, 8 августа, представлен в Волгограде, потребует серьезных вложений. На эти цели будет выделено 257 млрд рублей. Такую информацию в начале расширенного совещания с участием руководителей 15 регионов РФ, по территории которых протекает река Волга, а также руководителей профильных министерств, озвучил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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Также, по его словам, ещё 37 млн рублей будет направлено на строительство водопропускного сооружения мощностью порядка 100 кубометров в секунду. Оно предназначено для обводнения Волго-Ахтубинской поймы.

Озвучил Дмитрий Медведев и сроки, когда на Нижегородском гидроузле будут сняты ограничения по судоходству.

«Я подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального плана страны, который связан со строительством нижегородского гидроузла, — заявил премьер-министра России. — Он должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году, после чего на этом участке реки будет снято ограничение по грузо‑ и пассажироперевозкам и будет возможность сквозного судоходства по Волге, как водной трассе международного значения».

Медведев напомнил, что в этот объект было вложено 43,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 августа, в Волгоград прибыл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В городе-герое он проводит выездное межведомственное совещание «О сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании Волги». Участие в нём принимают министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, полномочный представитель президента РФ В ЮФО Владимир Устинов, представители министерств и ведомств, главы регионов.