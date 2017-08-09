России есть чем ответить на возможный выход США из Договора по РСМД

Москва, , 03:03 — REGNUM Конгресс США прорабатывает законопроект, предлагающий начать разработку баллистических ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщило американское издание Politico. Что означает возможность принятия в США этого законопроекта для России, рассказывает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

В свое время подписание договора РСМД стало шагом, уравновешивающим преимущества США перед СССР. Дело в том, что ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5000 км могли быть размещены на территории Западной Европы. У СССР таких площадок базирования в Западном полушарии не существовало после завершения Карибского кризиса. Теперь ситуация изменилась, Варшавского договора больше не существует, а флоты НАТО, вооруженные тысячами крылатых ракет, могут спокойно располагаться в Балтийском и Черном морях. Тем не менее дополнительное усиление ракетной мощи Запада установками наземного базирования не может не вызывать беспокойства.

Для обвинения России в нарушении договора о РСМД западные источники часто приводят в пример МБР РС-26 (Ярс-М), обладающий качествами как ракеты средней дальности, так и межконтинентальной баллистической ракеты. У американцев, в свою очередь, существует развернутая в Румынии система ПРО AegisAshore, которая легко и скрытно может быть переоснащена из оборонительной в наступательную. В случае принятия США законопроекта о выходе из Договора о ликвидации РСМД, России будет чем ответить. Возможно создание новых мобильных баллистических ракет на основе советских проектов. Критических нарушений баланса сил не предвидится, но каждый шаг по наращиванию ракетной мощи продолжает повышать и напряженность.

Читайте подробности в материале: Как ответит Россия на выход США из Договора о ликвидации РСМД?

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