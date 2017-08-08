Тайные переговоры в Польше про Сечина вызвали скандал в Литве

Вильнюс, , 15:52 — REGNUM Опубликованные, записанные втайне фрагменты разговоров бывшего министра иностранных дел Польши, в которых Литва представлена в неприглядном виде, являются предупреждением для других польских политиков, чтобы они смотрели на двусторонние отношения реальнее. Об этом заявил сегодня, 8 августа, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Оценивая в эфире радиостанции Žinių radijаs высказывания бывшего министра иностранных дел Литвы Радослава Сикорского, Линкявичюс сказал, что, судя по тогдашнему сотрудничеству с некоторыми польскими политиками, можно сделать предпосылку — мысли, высказанные во время личного разговора, «недалеки от действительности». «Это является предупреждением для других, что нужно смотреть на ситуацию реальнее. Может, это немного дисциплинирует и мышление, и действия тех людей — я считаю, что в этом есть определенный смысл, я вижу и позитивное возможное влияние на развитие наших отношений», — сказал глава МИДа.

Линкявичюс, который занимает должность министра иностранных дел второй срок подряд, утверждает, что когда он в тот период общался с некоторыми польскими политиками, «чувствовалось двойное дно и неискренность», и стремление не решать проблемы, а искать «негативные моменты». «Я считаю, что такая утечка — очень серьезное предупреждение для тех, кто полагает, будто отношения между государствами могут опираться на размеры государств, как в этом случае, и будто нужно учитывать интересы сильных. Печально, что тогдашняя власть, некоторые ее представители — я точно не хотел бы обобщать — смотрели на Литву неискренне, и те отношения, которые мы с трудом развиваем, все равно двигаются вперед, но это происходит не благодаря усилиям таких политиков», — сказал министр.

Польский новостной портал tvp.info обнародовал фрагмент втайне записанного разговора, в котором бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал главе Orlen Яцеку Кравецу, что хочет «проучить литовцев». В разговоре, полном нецензурных слов, Сикорский называет Литву «маленьким государством». Ранее сообщалось, что разговоры Сикорского втайне записывались во время личных встреч в ресторанах Варшавы в 2013 и 2014 годах. «Хочу проучить литовцев, чтобы они не думали, что они могут ср*ть на Польшу, и им за это ничего не будет», — цитируется Сикорский.

Польша долгие годы упрекала правительство Литвы за то, что не решаются проблемы НПЗ Orlen Lietuvа, якобы за плохие условия деятельности. Спор был решен в конце июня 2017 года, когда находящаяся в госуправлении компания Lietuvos geležinkeliai и Orlen Lietuva после длительных переговоров подписали соглашение о транзитных тарифах на грузоперевозки по железной дороге. В тайно записанном разговоре также обсуждается возможность продажи нефтеперерабатывающего завода в Литве российской «Роснефти». Бывший глава МИД Польши и глава Orlen обсуждают возможность такой сделки, однако отмечают, что Игорь Сечин ранее высказывал интерес к НПЗ в Литве, но позже «Роснефть» переключилась на другие европейские проекты, и сейчас будет сложно вернуть былое внимание, однако продажа НПЗ в Литве россиянам могла бы стать хорошей местью литовцам, говорили министр и польский предприниматель.