МИД Литвы: «Россия продолжает скользящую аннексию Грузии»

Вильнюс, , 15:41 — REGNUM МИД Литвы сегодня, 8 августа, в очередной раз проигнорировал хронологию конфликта в Грузии в августе 2008 года, полностью повторив в своём заявлении точку зрения грузинских властей девять лет назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «В августе 2008 года весь мир потрясла агрессия России против Грузии, в результате которой погибли сотни людей, а от Грузии отделилась часть ее территории. Тысячи людей принудительно стали переселенными лицами внутри страны и до сих пор не могут вернуться домой», — говорится в официальном заявлении МИДа Литвы, которое обвинила Россию в «дальнейшей аннексии Грузии».

«Грузинские регионы Абхазия и Цхинвал сегодня все еще оккупированы Россией, продолжается скользящая аннексия этих регионов: возводятся заборы, отмечающие так называемую границу, знаки, подписываются так называемые соглашения с грузинскими регионами, чтобы еще больше интегрировать экономическую, социальную, военную жизнь этих регионов в российскую. В этих регионах Грузии систематически нарушаются права человека, невозможно гарантировать международное наблюдение за положением», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия начала войну против Южной Осетии, в результате боевых действий были разрушены тысячи домов и административных зданий, школы, больницы, детские сады. В ответ на действия Тбилиси Россия объявила о начале операции по принуждению агрессора к миру, которая завершилась 12 августа.

26 августа Москва признала независимость Южной Осетии.