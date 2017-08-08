Литва, злившаяся на «карту поляка», может ввести «карту литовца»

Вильнюс, , 15:37 — REGNUM Члены Сейма Литвы Еугениюс Йовайша, Юозас Бернатонис, Рамунас Карбаускис, Андрюс Паленис, Арунас Грумляускас сегодня, 8 августа, зарегистрировали законопроект, в котором предлагается узаконить «Паспорт литовца», позволяющий сохранить связь с Литвой. Как сообщили ИА REGNUM в Сейме Литвы, «Паспорт литовца» предоставил бы эмигрантам все права, которые есть у граждан страны, за исключением политических.

Согласно предлагаемому проекту, «Паспорт литовца» могли бы приобрести все лица литовского происхождения, а также лица, которые по рождению получили гражданство Литвы после 11 марта 1990 года, их супруги, дети и потомки, дети и потомки лиц, у которых было литовское гражданство до 15 июня 1940 года. Документ давал бы все права, что есть у граждан Литвы, за исключением политических — права голосовать на национальных выборах и занимать должности, для вступления в которые необходимо присягнуть на верность стране. Лицо, у которого есть «Паспорт литовца», дети и потомки такого лица, решив восстановить связь с Литвой, могли бы восстановить, вернуть литовское гражданство или приобрести его в упрощенном порядке. Согласно законопроекту, «Паспорт литовца» не выдавался бы лицам нелитовского происхождения, которые поселились на территории современной Литвы в советские времена.

«Паспорт литовца» на самом деле позволил бы эмигрантам, которые уже пустили корни за границей, сохранить связь с родиной. Он побуждал бы эмигрантов жить и развивать бизнес в Литве, отправлять своих детей учиться в литовской системе образования, позволял бы претендовать на защиту и поддержку Литвы. Сейчас, когда идет развитие глобальных процессов, такой паспорт помог бы отчасти остановить исчезновение литовской нации, побуждал бы сохранять литовские традиции и идентичность литовца за границей, устоять перед другими глобальными вызовами и давлением пространств ЕС. Регистр иностранцев, у которых есть «Паспорт литовца», создал бы для госучреждений Литвы основу для новых возможностей коммуникации и сотрудничества с лицами литовского происхождения», — пишется в пояснительном документе.

По мнению членов Сейма, этот проект особенно необходим, когда обостряются процессы эмиграции. Поэтому необходимо создать как можно более благоприятные условия для возвращения на родину. Понятие паспорта выбрано потому, что оно исторически употребляется не только в отношении граждан соответствующей страны, но и в отношении других лиц, постоянным местом проживания которых является страна, выдавшая такой документ (позволяющий свободно приезжать и жить, учиться и работать в этой стране).

Напомним, Литва крайне негативно оценивает наличие «карты поляка» среди граждан Литвы польского происхождения. Получение же гражданами Литвы «карты русского», если такой документ введёт Россия, и вовсе заранее приравнен к государственной измене.