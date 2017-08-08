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Изображение Путина появилось на отеле Трампа — видео

Политика

Короткое видео выступления артистов уже появилось на портале YouTube

Изображение Путина появилось на отеле Трампа — видео
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Вашингтон, 8 августа 2017, 15:27 — REGNUM  Изображение президента Российской Федерации Владимира Путина с надписью «Крепись! Братан!» появилось на фасаде пятизвездочного отеля Trump SoHo в Нью-Йорке в ночь на 8 августа. Об этом сообщает Business Insider.

Одновременно с проекцией по улице маршировали женщины в форме, у одной из которых в руках был флаг РФ.

В конце «перфоманса» актеры под мелодию гимна России стояли возле входа в здание, а за их спинами на отеле Trump SoHo появилось изображение главы российского государства с подписями: «Следуй за деньгами», «Крепись, братан!» и др.

Короткое видео выступления артистов уже появилось на портале YouTube.

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Деятельность президента США Дональда Трампа