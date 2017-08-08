«Единая Россия» в Ярославле сняла внутреннюю оппозицию с выборов

Ярославль, , 15:12 — REGNUM На выборах в муниципалитет Ярославля «Единая Россия» лишилась двух своих кандидатов по 6 избирательному округу — Павла Зарубина и Эдуарда Авдаляна. Об этом сообщил на своей странице Facebook сам Павел Зарубин. Зарубин являлся председателем муниципалитета текущего созыва, однако в мае был лишен статуса депутата за найденные нарушения в декларации о доходах. Несмотря на это, он вновь решил идти на выборы от партии, ранее изгнавшей его из гордумы. Зарубин выиграл внутрипартийное голосование и был выдвинут.

Сегодня Зарубин сам снял свою кандидатуру с выборов, объяснив это давлением на его друзей, в числе которых и депутат, кандидат в депутаты Эдуард Авдалян. Авдалян был обвинен руководством партии в наличии крупных долгов и дискредитации «Единой России». Сегодня он был снят с выборов политсоветом «Единой России».

«Очередное людоедское решение, не имеющего ничего общего с публичной политикой или управлением регионом и городом. Это не первое решение и, боюсь, не последнее. Возможно, в ряду со снятием с меня депутатских полномочий за «папин гараж», увольнением журналистов в Ярославле и Тутаеве за правду, это не было самым страшным. Политсовет «Единой России» принял решение отозвать кандидата и победителя праймериз Эдуарда Авдаляна с выборов, ровно так же, как и меня в 2008 году. В этом решении страшное только одно. В обмане. В обмане, который сегодня становится нормой для руководителей города и области. Авдаляна сняли не потому, что у него долги. Долги есть ещё у 11 кандидатов в списке «Единой России». Его сняли, потому что он решил идти на выборы в паре со мной, отказался финансировать выборы моего конкурента. Он хотел быть честным единороссом, соблюдать все правила. Но, оказывается, теперь это не важно. Нужно унижаться, нужно пресмыкаться, нужно лишиться собственного достоинства, чтобы получить право просто сидеть за столом и внимать начальнику», — написал на своей странице в Facebook Павел Зарубин.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Зарубил пояснил, что в случае отказа снять свою кандидатуру, были бы лишены статуса кандидата все, с кем его связывали хорошие отношения, прежде всего — бывший и.о. мэра Алексей Малютин.

«В знак протеста против таких действий, а также чтобы остановить удары по другим неповинным людям, я принял решение отказаться от своего мандата», — пояснил Зарубин.

В городском отделении «Единой России» решение Зарубина снять свою кандидатуру не комментируют.

«Сегодня состоялось заседание политсовета городского отделения партии «Единая Россия» и мы приняли решение снять кандидатуру Эдуарда Авдаляна с муниципальных выборов. Это решение обосновано тем политическим ущербом, который нанес нашей партии Эдуард Авдалян, назанимав у людей более 200 миллионов рублей. Вместо него мы выдвигаем кандидатуру Ефима Савченко, который является членом городского политсовета, он работает управляющим «ОТП-банка», кандидат политологических наук. На избирательном округе № 6 он занял третье место после Авдаляна и Зарубина. За него проголосовало более 1000 человек и это является седьмым результатом по городу. Мне сказали, что Павел Зарубин написал заявление в территориальную избирательную комиссию о снятия своей кандидатуры с выборов. Поскольку я еще точно все не проверял, и не обсуждал этот вопрос с политсоветом, то не смогу прокомментировать данную информацию» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь ярославского городского отделения партии «Единая Россия» Артур Ефремов.

Для социолога Евгения Голубева снятие Зарубина с предвыборной гонки стало неожиданным.

«Я думал, что он дойдет до конца, победит и будет немножко будировать наш муниципалитет. Ему нельзя было лишаться электоральной защиты, только так он мог сохраниться. То, что он сделал, выглядит странновато: зачем тогда было идти на праймериз? Нельзя исключать финансовый аспект, что с ним как-то договорились. Или, быть может, предложили работу в другом регионе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM социолог Евгений Голубев.

Павел Зарубин является не только политиком, но и самым известным политтехнологом Ярославля и области. В этом качестве он участвовал практически во всех избирательных кампаниях в регионе в последние 15 лет, нажив себе немало врагов как среди оппозиции, так и в органах власти. За пределами региона участвовал в выборах депутатов Московской областной думы в качестве консультанта.

С приходом на пост врио губернатора Дмитрия Миронова, а на пост мэра — Владимира Слепцова, вступил с новой командой сначала в скрытый, а после лишения депутатских полномочий и в открытый конфликт.

«Решение было ожидаемым. Зарубина ни в коем случае нельзя было допускать до выборов, и было непонятно, лишь какой механизм будет применен. Очень наивно было Зарубину идти на выборы от партии, которая уже приняла по нему решение, лишив его мандата. Думаю, такой же механизм сейчас ищут и по коллеге Павла Зарубина Павлу Исаеву. Год назад я сказал, что политтехнологический период в жизни региона заканчивается. Совсем он еще не закончился. Это наш региональный тренд. На смену идет один «вахруковский» сценарий управления — авторитарная управленческая схема. Думаю, больше на выборах в муниципалитет Ярославля больше сюрпризов ждать не стоит», — сказал корреспонденту ИА REGNUM ярославский политолог Александр Миклин.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд признал законным лишение полномочий председателя ярославской гордумы