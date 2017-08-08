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Саакашвили не намерен добиваться получения гражданства Литвы

Политика

Бывший президент Грузии Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля 2017 года

Саакашвили не намерен добиваться получения гражданства Литвы
Mstyslav Chernov
Михаил Саакашвили

Вильнюс, 8 августа 2017, 14:36 — REGNUM  Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, не намерен добиваться получения литовского паспорта. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил сам политик в Вильнюсе.

«Я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально, — сказал Саакашвили. — Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться».

При этом политик добавил, что он намерен защищать свои права на украинское гражданство в судах этой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Грузии Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля 2017 года на основании того, что он в 2015 г, заполняя анкету при получении украинского паспорта, указал неверную информацию.

Сам политик считает, что его лишили гражданства незаконно.

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