Саакашвили не намерен добиваться получения гражданства Литвы

Вильнюс, , 14:36 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, не намерен добиваться получения литовского паспорта. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил сам политик в Вильнюсе.

«Я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально, — сказал Саакашвили. — Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться».

При этом политик добавил, что он намерен защищать свои права на украинское гражданство в судах этой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Грузии Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля 2017 года на основании того, что он в 2015 г, заполняя анкету при получении украинского паспорта, указал неверную информацию.

Сам политик считает, что его лишили гражданства незаконно.

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