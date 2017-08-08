Премьер-министр Испании обещал ветировать законопроект о референдуме

Мадрид, , 14:37 — REGNUM Премьер-министр Испании Мариано Рахой 7 августа пояснил, что если Бюро парламента признает приемлемым законопроект о референдуме, поданный каталонскими сепаратистскими партиями JxSí и CUP, то он немедленно ветирует законопроект, так как он представляет собой «новый удар по демократической системе» страны, сообщает La Vanguardia.

На традиционной встрече премьер-министра с королем Испании во дворце Маривент на Майорке каталонский референдум был одним из самых обсуждаемых вопросов.

В ходе этой встречи Рахой подчеркнул, что вопрос Каталонии больше всего беспокоит его сейчас, потому что он верит в единство Испании и потому что это его обязанность соблюдать закон, и, кроме того, по мнению премьер-министра, каталонцы не хотят независимости.

«Я думаю, что борюсь за правое дело, я считаю, что есть люди, которые ошибаются, которые попали под влияние наиболее экстремистских и радикальных политиков, существующих в Испании в течение многих десятилетий, включая партию CUP (…)», — заявил Рахой.

Рахой также поприветствовал решение Конституционного суда о признании допустимым обращения, поданного центральным правительством против реформы регулирования каталонского парламента, которая позволила бы выразить одобрение так называемому «Закону о разрыве», немедленно позволяющему Каталонии объявить независимость в одностороннем порядке, если референдум не состоится из-за препятствий со стороны центрального правительства.

Напомним, 31 июля, в последний день перед летними каникулами парламента Испании, каталонские партии JxSí и CUP представили в регистрационное бюро парламента законопроект, который предусматривает предоставление легальных оснований для проведения референдума о независимости в Каталонии, запланированного на 1 октября 2017 года.

Парламент Испании возобновит свою деятельность с 16 августа, однако нет уверенности, что регистрационное бюро решит вопрос о приемлемости законопроекта о референдуме в тот же день.