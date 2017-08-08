«Германия становится союзником России в энергетической войне»

Лондон, , 14:27 — REGNUM «Уже понятно, что смысл новых санкций в том, чтобы Вашингтон вытеснил Россию с европейского рынка энергоносителей и утвердился там со своим СПГ. Продажа энергоресурсов — один из главных источников доходов РФ. Кроме того, для Москвы это — еще и важнейший инструмент геополитической силы. Поэтому сомневаться не приходится, что Кремль продолжит наступление на Европу. И это будет лучшим её ответом», — считает коллектив авторов, публикующий на страницах издания свой анализ.

«53% всего объема потребляемой Евросоюзом энергии, по данным аналитиков, поступает в страны ЕС из России, — сообщают авторы. — Причем, если рассматривать государства ЕС по отдельности, то доля импортируемой из России электроэнергии и энергоносителей еще выше. В Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Словакии, Финляндии этот процент превышает цифру 70. Нефть, используемая в Чехии, на 56% российская, а газ — на 62%. В Польше эти показатели, соответственно, 90% и 53%. Культивирование и поддержание этой зависимости — сознательное действие России».

Специалисты отмечают, что «основным требованием безопасности России является поддержание буферного пространства между ней и Западной Европой. Решить эту задачу Москва может только с помощью «энергетического давления». Сегодня Россия не такая мощная, каким был Советский Союз, но руководству страны удалось развить экономические рычаги настолько, что ей не составляет большого труда добиваться неагрессивного поведения от стран, которые могут представлять для нее угрозу. Осознавая потенциальные последствия, эти страны начали диверсифицировать свои источники получения энергоносителей: Польша и Литва, например, обратились к импорту американского СПГ».

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По мнению издания, «Франция, получающая большую часть энергоносителей не из России, а из Алжира, Катара, Саудовской Аравии и Ливии, может себе позволить быть более агрессивной и поддерживать санкции Вашингтона против России. Германия же, у которой 57% объема потребляемого газа и 35% потребляемой нефти — российского происхождения, приходится лавировать между США и РФ. Причем периодически взбрыкивая против заокеанского «шефа».

"Для России Германия — идеальный партнер в противостоянии с США не только на энергетическом фронте, но и политическом, — делают вывод аналитики. — Nord Stream 2, в строительстве которого немецкие фирмы принимают участие, позволит Берлину не вздрагивать ежесекундно в ожидании новостей c Украины, по территории которой российский газ сегодня поступает в Германию. После сдачи NS2 он потечет напрямую. И это обстоятельство обеспечивает Владимиру Путину поддержку Ангелы Меркель, которая уменьшает свое влияние на Киев, давая возможность Москве свое влияние увеличить. Вашингтону предстоит продавливать свой газ в Германию все сильнее, чтобы управлять ситуацией на Украине».

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