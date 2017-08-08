Георгий Маргвелашвили: Ничто не разрушит целостность Грузии

Тбилиси, , 14:20 — REGNUM «Никогда и ничто, никакие искусственные колючие заграждения, окопы и выдуманные границы не разрушат целостность Грузии», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили 8 августа на братском кладбище Мухатгверди, где похоронены погибшие во время августовской войны 2008 года грузинские граждане.

Президент почтил память погибших, возложил венок к мемориалу и заявил, что Грузия никогда не смирится с «оккупацией» своих территорий.

«После 2008 года Россия стремится оправдать историческую несправедливость — оккупацию Грузии и изменить границы Грузии, но никогда ни один грузин не признает оккупацию», — подчеркнул Маргвелашвили.

По его словам, 9 лет назад российские войска пересекли границу суверенной и независимой страны и осуществили «оккупацию» регионов Грузии.

«Реально эта оккупация в виде гибридной войны началась еще в начале 90-х годов, с того момента, когда грузинский народ еще раз заявил перед человечеством, что имеет свой независимый свободный выбор и независимый путь развития», — напомнил президент.

По его оценке, попытки России оправдать совершенную ею же в отношении Грузии «историческую несправедливость» безуспешны, и Россия в этих попытках совершенно одинока.

«Реально для всего мирового сообщества границы Грузии неизменны. И в этом мы стоим вместе с нашими партнерами, стоим с той твердостью, с которой довели нашу страну до сегодняшнего дня. И сегодня, когда в один из уголков Грузии — Абхазию планирует приехать президент России, это совершенно безуспешная попытка как-то легитимировать историческую несправедливость», — заявил Маргвелашвили и еще раз подчеркнул, что никогда ни один грузин не признает «оккупацию».

Мероприятия в связи с 9-летием пятидневной августовской войны 2008 года, в результате которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, проходят в Грузии с 7 августа.