Григорий Ванин, , 13:52 — REGNUM

В следующем году Россия выберет президента. Будет ли это новый человек или Владимир Владимирович Путин останется еще на один срок — вопрос весьма интригующий, широко обсуждаемый в СМИ разного толка уже сейчас. Да и сам президент в свойственной ему манере подогревает интригу тем, что «еще не решил, чем будет заниматься после ухода с поста главы государства». И тут же добавляет, что об отставке пока не думает. Правда, это было сказано в ответах на «детские вопросы» в Сочи в июле месяце. Но и на «взрослые вопросы» до Сочи он отвечал в том же духе.

Заграница тоже активно готовится к выборам президента РФ. Судя по русофобской риторике американских и европейских политиков, им бы хорошо «поиметь Россию без Путина». Варианты достижения цели ими предполагаются разнообразные: от формирования и поддержки оранжевой оппозиции до «выстрела в затылок» (цит.). При этом они откровенно говорят, что экономические санкции направлены против русских олигархов, чтобы побудить их к активной политике против Путина и «путинского режима». Вариант, мол, пусть выбирают сами — это их проблема. Чем не открытое подстрекательство «цивилизованной демократии» на развал «тоталитарной России»?

В СМИ появилась информация со ссылкой на источники в Кремле, что Владимир Путин готовится баллотироваться на новый срок как независимый кандидат, то есть как самовыдвиженец. Но пока образ такого Путина не создан и ни один из приглашенных политтехнологов решение этой задачи предложить не смог. Да уж! Невероятно сложная задача! Как будто речь идет о новичке в политике или завлабе НИИСИ времен Гайдара.

Путин и народ

Посетив Москву, американский ученый и разведчик Джордж Фридман два года назад сделал заключение, что авторитет Путина в народе так высок, что обычные наработанные технологии государственного переворота для России не подходят. Да и народ в России слишком инертен для массовых выступлений против власти. Чтобы «устранить Путина», нужны иные меры. Не будем уточнять какие. Также Фридман высказал очень интересную мысль: роль и авторитет лидера в мировой политике определяется не его именем и должностью, а тем, насколько результативно лидер вписывается в динамику событий, в какой степени в своих действиях он соответствует их общей тенденции. Наверное, это и есть ответ на вопрос, в чем секрет популярности президента Путина. Он соответствует своему месту и народному доверию. Идеальных людей нет и всем не угодишь, но нам уже есть в чём и с кем его сравнивать почти за 20 лет труда «на галерах».

Необходимым качеством президента, как и любого государственного деятеля, является его умение работать с информацией и способность результативно материализовать её. Наш президент таким качеством обладает и имеет хорошую практику по прежней профессии, поддерживая свой интеллектуальный тонус самообразованием. Это заметно.

Владимир Путин находится у власти в качестве председателя правительства и главы государства в общей сложности более 18 лет. Президентом он стал в критический момент истории Российской Федерации и уверенно взялся за дело. Вот бы и подвести итоги его политической деятельности за эти годы, а не ударяться в изыски сомнительных политических технологий. Этому человеку есть что показать, чем отчитаться. Его политика, как главы государства, соответствовала настроениям большей части общества. Другими словами, он проявил себя как элитарный лидер. Есть, конечно, и ошибки, нерешенные проблемы. О них тоже надо сказать открыто, прямо и понятно уставшим от ток-шоу избирателям.

Важным фактором избирательной кампании всегда был, есть и будет список кандидатов, оппонирующих друг другу. Если хорошенько оглядеться, а не следовать популистскому «Что, у нас хороших людей мало?», то нет пока равного по результатам оппонента нынешнему президенту. А хотелось бы таких людей увидеть заранее. Иначе нет выбора. Даже в команде Путина не всякому можно доверить страну. Кто-то излишне категоричен, кто-то эмоционален, кто-то заносчив. Много и таких, кого увлекает собственная карьера.

Уже мало кто сомневается, что для устойчивого государства важна состоятельная и зрелая оппозиция. Такая, которая борется за политическую власть не ради самой власти. Такая, которая может разработать и предложить практическую программу развития страны по каждому направлению экономической жизни и государственного строительства, не прикрываясь общими фразами о демократии, гражданском обществе, правовом государстве. Потому что вся эта фразеология является пустой бессмыслицей, приемом популистской пропаганды призрачной свободы личности, не существующей в природе.

Сегодня либеральная оппозиция, которую преподносят нам на телеэкранах в ток-шоу и на радио, в интернетовских блогах, сводится в конечном счете к одному правилу тотального либертарианства: чтобы Россию не нагибали США и ЕС, надо ей самой как следует прогнуться. Мол, русские своей несгибаемостью и негибкостью сами навлекают на себя всякие санкции и недовольство «цивилизованного мира». Вот такая у нас гибкая оппозиция с нетрадиционной политической ориентацией. И таким политикам можно доверить государство? Так это уже было в 80−90-е годы. Результат налицо. Трагедия гибкой в западную сторону Украины перед глазами.

Финансист, маскирующийся под филантропа, Джордж Сорос в 1992 году прямо без обиняков произнес крылатую фразу: «Сейчас мы, наконец, добрались до самого лакомого кусочка, до России. На кон поставлен главный куш — все государство в целом…». Он не зря целенаправленно подпитывает гибкую оппозицию в зоне своих интересов.

Призраки Европы, Путин и Сталин

Российские аристократы всегда поклонялись Европе. Из зависти и малодушия — спутников комплекса неполноценности. И только мастера и воины знали истинную цену всем предрассудкам о якобы темной и неумелой стране русских. На самом деле, ведь не рабочие и крестьяне притащили революцию в Россию из Европы. Столичная аристократия десятки лет разрушала и разрушила обветшавшее самодержавие, мешавшее ей капитализировать ресурсы огромной страны на европейский буржуазный манер, деморализовала армию в разгар войны и бесстыдно спекулировала на военных поставках.

Империя под речи думских краснобаев разваливалась и ее спасли большевики, оживив европейский «призрак коммунизма», о котором писали Маркс и Энгельс в своем «Манифесте коммунистической партии», находясь в Лондоне под присмотром премьера Пальмерстона. Буржуазное временное правительство в июне готовилось ввести в стране военную диктатуру, но не решалось. Весь проект позже был реализован большевиками в форме пролетарской диктатуры. Но это уже далекое прошлое.

Теперь из Европы и США в Россию тащат совсем других призраков, обзывая их «европейскими ценностями». Например, ювенальную юстицию. А еще доктрину правового государства. Что это? Причем, правовое государство противопоставляется советскому государству и сталинизму, как альтернатива ему, как высшая степень демократии. Парадоксально! А бывает в принципе государство неправовым?

Интеллигенты — въедливые критики Сталина — признают, что сталинская конституция была самой демократичной в мире. Но при этом замалчивают, что в конституции РСФСР и СССР до конца войны советское государство провозглашалось «государством диктатуры пролетариата». Сталин эту конституцию и соблюдал, будучи с 1922 года и до начала войны даже не членом правительства, а только партийным лидером, то есть культовой фигурой типа патриарха или халифа. Диктатуру пролетариата осуществляла правящая политическая партия в лице её высшего руководства и назначаемых ею народных комиссаров. Причем, по основному праву государства. Отступление от конституции закончилось бы для Сталина таким же процессом над «врагом народа», каких было немало в годы политических репрессий. В Европе в то время было по-другому?

Правовое государство по своей сути не защищает гражданские права, а определяет права граждан законом и принуждает граждан к исполнению этих законов. В полицейской Америке разве не так? Таким образом, диктатура есть идеальный тип правового государства, в котором действует конституция. Или критикующая интеллигенция видит себя над конституцией? Может, каждому интеллигенту по конституции и будет всем счастье?

Сегодня в РФ переосмысливается значение и роль Сталина в истории, в сохранении русской государственности и государства в переломную эпоху. Часть населения в состоянии депрессии хочет видеть в Путине нового вождя, которому можно доверять свою судьбу и будущее детей. Владимир Владимирович отказывается примерять на себя этот образ. Слишком примитивная и вульгарная эта идея для современной политики. Да этого и не надо делать. Личность давно ушедшего Сталина стала предметом политических спекуляций. И начало этим спекуляциям положил волюнтарист Хрущев, продолжили активисты перестройки с ускорением. Зачем же давать повод пустому злословию в свой адрес и в ущерб России? А вот практика экономических и социальных преобразований в стране того времени очень важна для принятия решений в условиях кризиса и давления со стороны Запада. В правительстве при Сталине не дураки заседали.

Одним из примеров можно назвать защиту финансовой системы СССР и затем стран СЭВ от долларовых спекулянтов введением переводного или золотого рубля. Хорошо это было или плохо? Отказ от переводного рубля и переход к расчетам в долларах развалил организацию СЭВ в горбачевскую перестройку. При Ельцине свободное хождение доллара на слабом рынке РФ стало причиной обвала рубля и всей финансовой системы России. До сих пор на российской экономике сказываются последствия этой валютной разгуляй-свободы и «шоковой терапии».

Но опыт советских экономистов-сталинистов не был забыт в Европе и учитывается европейским научным сообществом при разработке своих стратегий. По рекомендации ученых западноевропейские финансовые олигархи учредили общую валюту Евросоюза — евро, чтобы противопоставить её долларовой экспансии и защитить свои финансовые рынки от спекулянтов ФРС США. Вне еврозоны оставалась лишь Англия, традиционно выбирая место над схваткой с выгодой для себя. Англосакская политика — большая интересная тема для специалистов.

Европа уже убедилась и прозревает, что «Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним» (генерал-майор русской разведки, геополитолог А. Е. Едрихин, 1867−1933). Что «У Англии (читай США) нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы» (премьер Англии Генри Джон Темпл Пальмерстон, 1784−1865). У американского писателя Марка Твена есть фраза, сказанная им в духе самоиронии: «Мы — англосаксы. Если нам что-то нужно, то мы приходим и берем».

Об агрессивной наглости англосакских коммерсантов в России знали ещё с тех пор, как они только появились в Архангельске. Местные купцы жаловались царю на их своеволие и просили защиты. Что поменялось в их архетипе?

Было бы интересно знать уже сейчас мнение по этому поводу всех кандидатов на пост главы государства на будущих президентских выборах. Будут ли они строить новую дружбу с «партнерами», которая станет «крепче прежней» за счет их гибкой уступчивости? А поскольку председатель правительства выдвигается президентом и обладает по конституции статусом вице-президента, то избирателям также было бы интересно знать и этих кандидатов.

Нерешённые или нерешаемые проблемы

Президент Путин назвал атомной бомбой ленинскую национальную политику с ее догматическими определениями, правовой схоластикой, подложенной под СССР. Попытки разрядить эту бомбу с помощью ученых, политических партий, гражданских форумов пользы не принесли. По-прежнему в России нет единой нации и в национальной тематике используются не общепринятые международные нормы, а всё те же ленинские революционные установки. Бомба (коль уж Путин допустил такое определение), надо признать, остается не обезвреженной, детонатор взведен.

Но кроме этой бомбы, появилась еще одна мина замедленного действия. Это приватизация государственной собственности базовых отраслей экономики в 1990-е годы так называемыми олигархами. Документы и выводы с обоснованием незаконности приватизации были опубликованы Счетной палатой и специальной комиссией Госдумы. Но к рассмотрению прокуратурой и следственными органами во время ельцинского президентства приняты не были. Передел собственности продолжился иными не правовыми, мягко говоря, методами, о которых СМИ сообщали почти ежедневно с особой интонацией и с картинками пышных похорон рыцарей рыночной экономики и приватизации.

Сменив Ельцина, президент Путин заявил, что пересмотра итогов приватизации не будет. Иначе этот процесс никогда не закончится и страна может снова скатиться в кошмар мафиозных разборок или даже в 1937 год. Надо смотреть в будущее. А какое оно, это будущее? Вокруг какой общенациональной собственности будет складываться не ленинская нация? Какие национальные интересы она будет защищать от «партнеров»? Сейчас эти национальные интересы формулируются в Москве, а у регионов их как бы нет. Да и единой нации пока тоже как бы нет, а есть многонациональное по Ленину государство.

Конечно, радикально пересматривать приватизацию 90-х по-простому с национализацией и экспроприацией частной собственности без социального взрыва и без ущерба экономической позиции РФ на внешних рынках невозможно. А вот реабилитационную программу с компенсацией общественного ущерба от приватизации разработать можно и нужно. Такой шаг может создать гарантию прав на частную собственность самим олигархам и их наследникам. И не только внутри российского государства. Будет обеспечена и социальная стабильность.

Третья бомба или, скажем, торпеда, нацеленная против «галеры и ее гребцов» по имени «российская экономика», представлена в виде вывезенного капитала и имущества за рубежом, «нажитого непосильным трудом». Дело в том, что европейское и американское законодательство допускает конфискацию имущества судом в пользу государства, если будет доказано его приобретение преступным путем. Сюда входит так называемое «отмывание грязных денег» в весьма широкой трактовке. Иностранцам никакого исключения не делается. Даже наоборот. Они стоят первыми в списках подозреваемых и на каждого ведется подробное досье в самых разных инстанциях и финансовых корпорациях. Там за конкурентами всегда пристально следят, чтобы нанести удар в подходящий момент.

Пока российские олигархи подпитывают вывезенными финансами Запад, их не трогают. Но стоит только западным финансистам дать отмашку — судебная машина по отъему денег заработает. И тогда «замучитесь пыль глотать, спасая свои капиталы», как сказал однажды президент Путин. Ракетно-ядерные силы и ВКС не защитят от приговора ни олигархов, ни представителей высшей бюрократии. Уж если имущество дипломатического представительства РФ в США отняли не стесняя себя законами, то в остальном заморочек тем более не будет. Такие прецеденты уже есть.

На что рассчитывают на Западе?

Воодушевленные распадом СССР западные политики, стоящие на службе финансовых картелей, рассчитывают на устранение одного из основных своих конкурентов — Российской Федерации. В этом сомнений давно ни у кого нет. Достижение этой цели прямой вооруженной агрессией пока маловероятно, но не исключается. Поэтому главная ставка делается на дезинтеграцию, дробление России на мелкие подконтрольные квазигосударства. Стратегия эта не новая и уже испытанная. Разделяй и властвуй — принцип универсальный. Вот слова бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера в тему: «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения её в единое, крепкое, централизованное государство» (Киссинджер Г. Дипломатия, М., 1997).

Приснопамятный Збигнев Бжезинский тоже зомбирует американских конгрессменов после распада СССР: «Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей. Россия будет раздробленной и под опекой».

Распад крупных государств имеет свою собственную природу и ряд объективных предпосылок по законам эволюции человеческого общества. Зная эту природу и предпосылки, дезинтеграционные процессы можно стимулировать извне. Запад в этом преуспел, особенно англосаксы. Об этом говорит хотя бы история британского колониализма. Мировая, чуть ли не всемирная, колониальная империя Великобритании была создана не столько войнами, сколько политическими технологиями. За интересы британской короны воевали между собой её же противники, ослабляя и уничтожая друг друга. При этом они были уверены, что отстаивают национальные интересы своих племен и государств. России готовится та же участь.

На Западе считают, что федерализм России существует в основном на бумаге, как это было с федерализмом и в СССР, хотя в названии его не было общенационального признака, в отличие от других федераций и конфедераций мира. Регионы РФ представляют собой данников госбюджета, а губернаторы — наместников Кремля, исполняющих директивы центрального правительства.

Регионы получают из госбюджета возвратную от налогов долю денег (трансферты) на свое развитие. Губернаторы не выражают интересы своего региона, то есть субъекта федерации, и не защищают их в федеральном правительстве. Другими словами, основ самоуправления регионов, характерного для федерализма, не существует. Эти основы даже слабее выражены, чем было в царской России. В целом иерархия государственного управления унаследована от традиционного русского самодержавия и советской партократии. Так думают западные ученые политологи.

От самостоятельности регионов во многом зависит их выживаемость в условиях нестабильности. Американский политолог Адам Стальберг из института Карнеги, описывая устойчивость управления Россией, предрекает: «Инерция может сделать Россию особенно уязвимой к внешним потрясениям — настолько, что даже относительно небольшие проблемы, вызванные, например, стихийным бедствием, способны вылиться в кризис общенационального характера…». Лесные пожары в Сибири, возникающие систематически из года в год, не настораживают?

Также западные модели российского общественного сознания отражают различия в характере не только российских народов, но и русского народа в разных регионах. Особенно тщательно изучаются и моделируются национальные идентификационные факторы, разнообразие культуры, общность и конфликт интересов разных групп населения, исторические особенности этногенеза и формирования самосознания, коммуникации во всех формах и видах, отношение к центральной власти. Все эти модели используются в разработке различных программ по стимулированию дезинтеграции Российской Федерации, о чем здесь сказано очень и очень коротко.

Уже в первый срок своего президентства Владимир Путин начал административную реформу, направленную на исправление политических издержек перестроечной демократии и укрепление системы государственного управления. При этом создавались основы для развития федерализма и местного самоуправления. Но реформа осталась незавершенной.

Препятствием на пути реформ стала коррупция. Местное чиновничество по нашему российскому обычаю стало копировать нравы столичной бюрократии, то есть так же лукавить и воровать, попросту говоря. Чем губернатор области или края хуже или честнее кремлевского министра, запускающего руку в государственный карман? Каждый местный чиновник знает, что в Москву надо ехать с весомым «аргументом», чтобы «порешать вопрос», «пробить проблему». Никто не знает откуда и как назначаются федеральные министры, за редким исключением не имеющие даже начальной специализации по своему ведомству. Всё решают деньги.

Знают об этом западные стратеги-исследователи? Конечно знают. А если возникают вопросы, то на них ответят наши ученые обществоведы, продавая невостребованные мысли-скакуны политологического содержания зарубежным коллегам за несколько сот, а то и тысяч долларов или евро. Ничего противозаконного в этом нет. Законы такие. Рыночные. Если научный труд не востребован в своей стране, его можно продать зарубежному университету. Продают же титан и уран Америке и никто в этом не видит никакой измены.

Вот и возникает вопрос к кандидатам в президенты: как они собираются развивать федеративные отношения в нашем государстве? Будет ли сам Владимир Путин завершать административную реформу, передавая ответственность за развитие регионов в федеральные округа и в сами регионы? Половина федеральных министерств занимается распределением бюджетных денег, изъятых через систему налогов из регионов. Другого предназначения у них нет. Выгодно это регионам? Если невыгодно, а это так, то в регионах будут подогреваться сепаратистские настроения типа «Хватит кормить Москву!». Такое уже было.