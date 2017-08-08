В Хакасии мэр Черногорска помещён под домашний арест

Черногорск, Хакасия, , 13:23 — REGNUM Главе Черногорска Василию Белоногову, задержанному 4 августа 2017 года, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 августа, сообщили в следственном управлении СКР по Хакасии.

Расследование уголовного дела в отношении Белоногова продолжается. По версии следствия, с октября 2016 по 27 июня 2017 года он организовал безвозмездное выполнение строительных и монтажных работ на авто-моечном комплексе, возведенном на земельном участке его супруги. Работы выполнялись муниципальным предприятием, учрежденным администрацией Черногорска, а также силами других коммерческих строительных организаций, что повлекло существенное нарушение их законных интересов.

Задержали Василия Белоногова 4 августа. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления»).

Между тем в пресс-службе администрации Черногорска ИА REGNUM не смогли уточнить, кто в настоящее время исполняет обязанности главы города.

«Сейчас пока об этом никакой информации нет», — сказали в пресс-службе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее задержание Белоногова прокомментировал глава Хакасии Виктор Зимин. Он подчеркнул, что к главе Черногорска «есть претензии со стороны правоохранительных органов».

«Он давно (второй срок) работает в должности главы, и есть значительная часть жителей, у которой он пользуется большим уважением. Однако моя позиция в этом вопросе неизменна — все равны перед законом. Я хочу подчеркнуть, что вину человека может установить только суд», — процитировал слова Зимина его пресс-секретарь Николай Денисов.

Напомним, с декабря 2007 года Василий Белоногов являлся первым замглавы Черногорска. С января 2009 года — исполняющим обязанности главы города. 17 января 2010 года был избран главой Черногорска.

Черногорск — город в Хакасии площадью 118 кв. км, в котором (по состоянию на 1 января 2017 года) проживают порядка 77 тысяч человек.

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