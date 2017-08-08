Могерини критикуют в Италии за покрытие головы во время визита в Иран

Рим, , 13:22 — REGNUM Визит Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в парламентТегерана по случаюинаугурации президента Ирана Хассана Рухани на второй срок вызвал много критики, как в Иране, так и в Италии. Двух иранских депутатов, которые подбежали к Могерини, чтобы сделать селфи, обвинили в демонстрации подчинения, «раболепия перед Западом». Так написал в Твиттере иранский депутат Алирез Салими, объявив о том, что парламент соберет комиссию для рассмотрения неприличного поведения депутатов. Слова депутата цитируетLa Repubblica.

Спустя два дня после церемонии инаугурации президента Ирана итальянские депутаты от правых обвинили Федерику Могерини в том, что она могла избежать участия в церемонии инаугурации иранского президента, левые же раскритиковали за «акт подчинения», поскольку политик присутствовала на церемонии в иранском парламенте с покрытой головой.

Сенатор Лодовико Сонего от партии «Движение демократов и прогрессистов» написал на своей странице в социальных сетях: «Покрытая голова Могерини в Тегеране — акт подчинения, который оскорбляет женщин и унижает европейские ценности. Этот выбор подтверждает, что верховный представитель ЕС по иностранным делам — не самый подходящий человек, чтобы представлять Европейский Союз, который основан на фундаментальных ценностях, таких, как принцип равенства между мужчинами и женщинами. Покрытая голова оскорбляет, в первую очередь, иранских женщин, которые ведут борьбу за основные права человека».

Министерство иностранных дел ЕС объяснило, что Могерини была обязана надеть платок во время официального визита в Тегеран, поскольку это было прописано в протоколе. Также министерство напомнило, что Верховный представитель ЕС ранее никогда не покрывала голову во время встреч с различными чиновниками Ирана, и даже в Саудовской Аравии перед королем, потому чтопротокол к этому не обязывал.

Это не первый спор между Италией и Ираном по вопросам протокола. В феврале 2016 года во время визита президента Рухани в Рим и посещения Капитолийских музеев, скандал разразился из-за того, что все произведения искусства, в особенности статуи, изображающие голое тело, были подвержены цензуре — спрятаны за черными панелями. После того, как фото статуй попали в международные СМИ, ни Маттео Ренци, занимавший тогда пост премьер-министра, ни министр культуры, не смогли ответить, кто же стоял за подобным решением. В итоге журналисты выясняли, что статуи были закрыты именно по специальной просьбе Тегерана.