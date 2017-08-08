Самоуправление или самоуправство: скандал на Урале набирает обороты

Богданович, Свердловская область, , 14:05 — REGNUM Политический скандал в свердловском городе Богдановиче набирает обороты. Избранный депутатами городской думы Владимир Голованов подписал документ о своём вступлении в должность главы городского округа Богданович, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Текст документа опубликован на официальном сайте городской думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с марта 2012 года главой Богдановича является Владимир Москвин. Он был избран на всенародных выборах. Весной 2017-го его полномочия должны были закончиться. К тому времени отношения между ним и городской думой изрядно подпортились. В 2015 году депутаты изменили порядок избрания главы города: теперь его должны были выбирать депутаты гордумы по представлению конкурсной комиссии. По итогам 2016 года народные избранники выставили ему неудовлетворительную оценку.

22 сентября 2016 года дума утвердила положение о конкурсе на должность главы города. А весной 2017-го прошёл первый конкурс. Но до финала ни один из кандидатов не дошёл. Конкурсная комиссия установила, что ни один из кандидатов не соответствует требованиям, предъявляемым к главе города.

Летом был объявлен новый конкурс. А 6 июля гордума внесла поправки в положение о конкурсе. Но пока ещё действующий мэр Владимир Москвин отказался признать эти поправки и обратился в прокуратуру. 3 августа надзорное ведомство признало нарушения, допущенные думой, и внесла представление главе представительного органа об устранении нарушений.

Тем не менее, 3 августа Голованов был избран мэром, уже по новой редакции нелегитимного положения о конкурсе. За него проголосовали 11 из 16 имеющихся депутатов. Кандидатуру Москвина, также предложенную на выборы, не поддержал никто.

7 августа Голованову не выделили зал в администрации города для инаугурации. Несмотря на всё это, он всё же прошёл инаугурацию в фойе мэрии, а также подписал документ о своём вступлении в должность. Кроме того, избранный депутатами мэр уже заручился поддержкой нескольких политиков и предпринимателей. В частности, кандидат на пост губернатора Свердловской области и выдвиженец КПРФ Алексей Парфёнов поздравил его с избранием и пообещал всяческую поддержку.

А вот руководство «Единой России» не признало выборы легитимными. Секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий призывает думу отменить решение об избрании главы городского округа Богданович. Не поддержали нового мэра и руководители ведущих предприятий Богдановича, объединённые в так называемый «совет директоров». Отметим, подобные структуры есть во многих небольших городах, и они зачастую играют ключевую роль в принятии городских решений, так или иначе влияют на местную власть.

Отказались признать выборы и в администрации губернатора Свердловской области. Пока областная власть признаёт главой Богдановича именно Владимира Москвина, заявил корреспонденту ИА REGNUM источник в администрации свердловского губернатора.

Раз положение незаконно, значит, и выборы, которые прошли по нему, тоже не считаются легитимными. Так решили в администрации губернатора, той же позиции придерживаются и руководители предприятий Богдановича, не поддержавшие избрание нового мэра. А эксперты отмечают, что все участники конфликта так или иначе связаны с одной партией — с «Единой Россией». Но в данном случае партийность оказалась вторичной, уступив место межэлитным распрям.

Как ситуация будет развиваться в дальнейшем, эксперты пока не берутся предсказать. По информации источника в администрации губернатора, уже поданы иски в суды. А дума уже через несколько недель канёт в небытье. 10 сентября состоятся выборы нового представительного органа города Богдановича. Одно понятно точно — в преддверии зимы и отопительного сезона политические дрязги, тем более такого масштаба, в городе совсем ни к чему.

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