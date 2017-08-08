Помилование за госизмену от Путина: жительницы Сочи вышли из СИЗО

Москва, , 11:53 — REGNUM Осужденные за государственную измену жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава вышли на свободу. Сегодня, 8 августа, вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина об их помиловании.

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У следственного изолятора «Лефортово» в Москве их встречали родственники и знакомые, а также представители СМИ, пишет «Российская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, женщины были осуждены за SMS-сообщения, отправленные в 2008 году грузинским знакомым о передвижении российской военной техники. Приговор Марине Джанджгава был вынесен 12 мая 2014 года Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону (12 лет тюремного заключения — прим. ИА REGNUM), Анник Кесян была осуждена 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом на восемь лет лишения свободы.

В конце июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании обеих осуждённых за государственную измену. Согласно документу, женщины освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Это не первое подобное помилование за госизмену. Так, 7 марта 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании жительницы Сочи Оксаны Севастиди, приговоренной в марте 2016 года к семи годам лишения свободы.

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Свободой женщина поплатилась за то, что в 2008 году, проживавшая в Сочи, она отправила своему приятелю в Грузию сообщение о том, что колонна российских танков движется в направлении Абхазии.

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