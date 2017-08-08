В Нью-Йорке на отеле Трампа появилось изображение Путина

Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Противники главы Белого дома Дональда Трампа устроили очередную акцию на тему «вмешательства России» в выборы-2016 в США. Об этом сообщает Business Insider.

Так, у здания отеля Trump SoHo, принадлежащего президенту США, под российский гимн маршировали люди с флагом РФ в руках.

Кроме того, на фасаде отеля появилась проекция с изображением президента РФ Владимира Путина, которая сопровождалась подписями: «Рад помочь, братан», «Следуй за деньгами» и «Крепись, братан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая 2017 года шестой директор ФБР Роберт Мюллер был назначен министерством юстиции США на должность спецпрокурора для расследования возможного «вмешательства РФ» в президентские выборы 2016 г.

Мюллеру было поручено расследовать «попытки» Москвы вмешиваться выборы и все связи и взаимодействия между РФ и фигурами, связанными с предвыборным штабом Трампа.

Читайте также: СМИ: Команда Трампа ведет расследование против спецпрокурора Мюллера

Читайте также: Спецпрокурор США привлёк жюри присяжных к «российскому делу»