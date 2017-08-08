Губернатор Петербурга понизил главу комитета имущественных отношений

Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко понизил в должности главу комитета имущественных отношений. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил пресс-секретарь городского правительства Андрей Кибитов. Теперь Семчуков — согласно официальной версии, по собственному желанию — займет пост заместителя председателя комитета.

«На должность вице-губернатора — председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга назначен Мокрецов Михаил Павлович», — заявил Кибитов.

Заметим, закон, который позволяет вице-губернатору Петербурга совмещать также должность главы комитета или главы района, был принят лишь 7 июня.

Как писало ИА REGNUM, оппозиционные парламентарии тогда были убеждены, что новый закон приняли «под конкретного человека», но представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шестериков обвинения отверг, подчеркнув, что закон не носит персонифицированный характер, а направлен на неопределенный круг лиц. Депутаты также были обеспокоены тем, что жалобы на глав комитетов прокуратура перенаправляет курирующим вице-губернаторам, и велик риск, что с новым законом вице-губернатор, занимающий пост главы комитета, будет получать жалобы на себя же.

Михаил Мокрецов пришел на госслужбу в 2000 году в налоговые органы Петербурга, где, судя по всему, и с близился с Георгием Полтавченко. С 2007 по 2010 год он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы, затем около года возглавлял аппарат министра обороны РФ, был заместителем министра. С 2012 года Михаил Мокрецов трудился помощником полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. На пост вице-губернатора Петербурга пришел в апреле 2013 года.

Стоит добавить, что именно Михаил Мокрецов инициировал слияние уже не существующих КУГИ и комитета по земельным ресурсам, образовав комитет имущественных отношений.

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