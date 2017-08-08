American Conservative: Копая под Трампа, СМИ США хоронят свою же демократию

Вашингтон, , 11:18 — REGNUM

СМИ США, ведущие активную кампанию очернения президента США Дональда Трампа с помощью слитой им неизвестными источниками информации, подрывают устои собственной демократии. Мало того, что они действуют против решения американского народа, они еще занимаются круговой порукой, желая продвигать лишь свои сюжеты, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Читайте также: American Conservative: США скатываются к гражданской войне

После того как президент США Дональд Трамп отправился провести свой отпуск в собственном гольф-клубе в Нью-Джерси, появилась информация о том, что специальный советник по расследованию «вмешательства» России в выборы 2016 года составил список присяжных и разослал повестки членам семьи Трампа и его партнерам по кампании. При этом присяжные набираются из города, в котором соперник Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон получила 91% голосов.

Читайте также: Спецпрокурор США привлёк жюри присяжных к «российскому делу»

Более того, благодаря беспрерывному поношению в СМИ рейтинг Трампа сократился до 33% — 40%, по данным ряда опросов общественного мнения. Так, перед отъездом Трампа из Вашингтона издание The Washington Post опубликовало распечатку его телефонных разговоров с лидерами Мексики и Австралии. Даже ветераны администрации Обамы были в шоке.

Читайте также: «Пусть президент Мексики помолчит о пограничной стене» — Трамп

На этом фоне уместным будет задать вопрос: если вашингтонские элиты смогут свергнуть Трампа, будет ли этому рад американский народ? Как отреагируют на такое развитие событий жители центральной части США — региона, в котором проживают «недостойные люди», как назвала их во время выборов Клинтон, и откуда берутся солдаты, участвующие в войнах США? Поднимут ли они тост за «свободную прессу», свергшую выбранного ими президента, на которого они возложили так много надежд?

Скорее всего, считает автор, их реакцией будет злоба, цинизм, отчаяние и чувство очередной «заказухи». Они утвердятся в своем убеждении, что что бы они ни делали, власть имущие не позволят им одержать верх. Поэтому в случае смещения Трампа, по демократии США будет нанесен удар. Смещение Трампа будет воспринято как мошеннический ход, а его последствия для политики США окажутся настолько негативными, что страну сможет объединить только очередное нападение на США, вроде теракта 11 сентября 2001 года.

Американские СМИ выставляют себя в качестве приверженных истине поборников демократии, которые обеспечивают круглосуточную защиту граждан США от тирании. Однако половина страны уже считает американские СМИ машиной пропаганды либерального истеблишмента, отвергаемого людьми раз за разом.

Для примера можно рассмотреть публикацию стенограммы разговоров Трампа с главами Мексики и Австралии. Когда журналист Грег Миллер получил эти стенограммы, его редакторы, зная, что нанесут удар по Трампу, напечатали их на первой странице. Таким образом, The Washington Post позволил использовать себя в качестве распространителя информации, преступно слитой в СМИ. При этом издание отказалось раскрывать личность человека, передавшего ему стенограммы, поскольку у американского народа, подчеркивают журналисты, есть право знать, говорит ли Трамп одно о Мексике на митингах и совсем другое в личных разговорах. Это такой сюжет.

Однако за всем произошедшим кроется еще больший «сюжет», лишь примером которого и является публикация в The Washington Post. В его сердце — целенаправленная кампания подрыва власти Трампа, осуществляемая с помощью публикации слитых сведений, в том числе слитых в обход закона, из ФБР, ЦРУ, Агентства национальной безопасности и Совета национальной безопасности. За этой кампанией стоят вашингтонские элиты и их коллаборационисты из «глубинного государства».

Вашингтонские СМИ, желающие знать, пошел ли Трамп на сговор с президентом России Владимиром Путиным для победы над бывшей первой леди Клинтон, сами же идут на сговор с преступниками из «глубинного государства» для смещения президента США. И разве факт осуществления тайного государственного переворота со стороны прежнего режима не является достойным освещения журналистами сюжетом? Разве граждане США не имеют права знать, кем являются те люди, которые помогают антитрамповской прессе свергать главу государства? Разве репортеры не должны использовать возможность пролить свет на личности тех, кто входит в это «глубинное государство»?

Почему Грег Миллер не раскрывает личность своего источника, понятно. Неясно тем не менее, почему другие журналисты не пытаются пролить свет на то, откуда поступила его информация. Ответ напрашивается сам собой: журналисты занимаются круговой порукой, защищая источники друг друга. И причина у этого одна: они одинаково стремятся сместить Трампа. Они не откажутся от этого, даже если придется идти на сговор с преступниками.

Попытки же администрации Трампа ужесточить наказание за публикацию конфиденциальной информации называются наступлением на свободу прессы и демократию, при этом не говорится о том, что источники утечек являются политическими преступниками, идущими вразрез с решением американского народа.

Таким образом, если сговор СМИ, «глубинного государства» и ряда официальных лиц по свержению еще одного главы Белого дома увенчается успехом, они подтвердят правильность слов второго президента США Джона Адамса, который заметил, что «демократия никогда не длится долго», вскоре «она распыляется, истощает свои силы и убивает себя». «Еще никогда», подчеркивал он, «не было демократии, которая бы не совершала самоубийство».

Читайте также: США: Война элит в разгаре, Белый дом в осаде, Трамп сосредотачивается