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Осужденный по «Болотному делу» Удальцов вышел на свободу

Политика

«Он уже с семьей»

Осужденный по «Болотному делу» Удальцов вышел на свободу
Фемида

Москва, 8 августа 2017, 11:03 — REGNUM  Оппозиционер Сергей Удальцов, осужденный за организацию беспорядков на Болотной площади в Москве, вышел на свободу после 4,5 лет заключения в колонии. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Виолетта Волкова.

«В настоящее время Удальцов освобожден (в Тамбове), — сказала она. — Он уже с семьей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая 2012 г. на Болотной площади митинг протеста, организованный несистемной оппозицией, перерос в столкновения с полицией. По делу о беспорядках было задержано более 3-х десятков человек.

Суд признал организаторами беспорядков Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, и приговорил их к 4,5 годам лишения свободы.

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«Болотное дело»