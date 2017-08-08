Клинцевич: Польша и Украина стоят друг друга

Москва, , 10:58 — REGNUM Новым дизайном паспортов Польша намеревается заявить о своих новых территориальных претензиях Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Все это очень и очень странно. Польша, по сути, намеревается заявить о своих территориальных претензиях к Украине, а ее МИД в ответ выражает беспокойство о развитии «стратегического украинско-польского партнерства», — отметил парламентарий.

«Видимо, в Киеве полагают, что восхваление бандитов ОУН, устроивших в июле 1943 года Волынскую резню, официально объявленную в Польше геноцидом, укреплению этого партнерства способствует», — говорит сенатор.

Стороны стоят друг друга, считает Клинцевич.

«Русофобия и основанное на ней стремление переписать историю на свой лад — это единственное, что объединяет сегодня польское и украинское руководство. Прямо скажем, зыбкая почва для строительства стратегического партнерства. Недолго и завязнуть, как в болоте», — заметил он.

МИД Украины назвал «недружественным шагом» планы властей Польши разместить в 2018 году на новых паспортах изображение часовни-ротонды, которая установлена в украинском городе Львов. Киев выразил протест Варшаве из-за планов по размещению на новых польских паспортах изображения часовни-ротонды, расположенной в украинском Львове. Министерство иностранных дел Украины вручило послу Польши Яну Пекло ноту протеста.

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