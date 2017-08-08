На экс-главу Удмуртии надели электронный браслет

Москва, , 10:45 — REGNUM Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест. В ходе заседания 7 августа отмечалось, что бывший руководитель республики активно сотрудничает со следствием, даёт признательные показания, а также показания, изобличающие других фигурантов дела. При принятии решения об изменении меры пресечения суд учёл также состояние здоровья Соловьева.

Как сообщает «Коммерсантъ», Александр Соловьев будет находиться под домашним арестом в квартире его старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве. По словам адвоката, бывший чиновник будет носить электронный браслет, но ему не разрешили прогулки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Соловьев был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Получение взятки связано со строительством мостовых переходов через Каму и Буй. В этот же день президент РФ Владимир Путин отправил Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава Удмуртии получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

В рамках расследования суд наложил обеспечительный арест на имущество и автомобиль бывшего чиновника. В частности, речь идет о квартире обвиняемого в Ижевске и частном доме в деревне Каменное. Под арестом также находятся семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, владельцем которых является старшая дочь экс-главы региона. У младшей дочери арестован автомобиль.

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