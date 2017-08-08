«Не детям и внукам поколения убийц говорить полякам о демократии»

Мадрид, , 10:14 — REGNUM Правящая партия Польши «Право и справедливость» объявила о желании получить с Германии репарации, причитающиеся Варшаве в качестве компенсации ущерба, причиненного гитлеровцами Польше во время Второй мировой войны.

«Поляки вдруг вспомнили хорошо забытое старое, и теперь оно обещает омрачить сегодняшние германо-польские отношения, — пишет испанская АВС. — Скользкий вопрос не стал просто словами, брошенными кем-то в воздух — депутаты Сейма уже вплотную занялись определением размера причиненного ущерба».

Справедливости ради, отмечает издание, вопрос далеко не нов, но на этот раз вряд ли есть основания рассчитывать, что он будет спущен на тормозах: Ярослав Качиньский, считающийся самым могущественным теневым лидером Польши, утверждает, что «правительство страны готовится к историческому контрнаступлению во имя восстановления исторической справедливости и компенсации за боль и разрушения, причиненные польскому народу во время Второй мировой».

«Конечно, речь идет об огромных суммах, — приводит выдержки из речи Качиньского АВС. — Но прежде всего мы говорим о том, что она [Германия] должна взять на себя ответственность за развязывание мировой войны».

«Слова «главного теневика» органично перекликаются с недавней речью министра обороны Польши Антония Мачеревича, прозвучавшей в ходе мероприятий, посвященных 73-й годовщине Варшавского восстания. Министр подчеркнул, что «немцы должны оплатить польскому народу страшный долг, который имеется у них», — пишет испанская газета, предвкушая намечающийся скандал.

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«Известно, что репарации, которые должна была выплатить Германия по итогам Второй мировой, были значительно меньше тех, что она должна была платить по итогам Первой, — блещут познаниями в этом вопросе авторы испанского СМИ. — В этом проявилось умение извлекать уроки из исторического опыта: ведь не секрет, что именно обнищание Германии, вынужденной расставаться со своими национальными богатствами и породило нацизм. Помня об этом, страны-победители остановили процесс взимания репараций в 1953 году. Мнение Польши на этот счет никто не спрашивал, ее просто уведомили».

Абзацем ниже выясняется, что «отказаться от получения репараций Польше пришлось под давлением со стороны СССР, который сколачивал социалистический лагерь и хотел материально поддержать ГДР».

Сегодняшняя идея возврата к вопросу о компенсациях со стороны Германии в пользу Польши, на взгляд испанских обозревателей, является завуалированным ответом Брюсселю и Берлину на критику проводимых Варшавой «спорных реформ», которые рассматриваются как угроза демократическим ценностям в этой центральноевропейской стране».

«Масла в огонь противоречий Берлина и Брюсселя с одной стороны и Варшавы с другой подлил замминистра обороны Польши Бартош Ковнацкий, заявивший, что «дети и внуки поколения германских убийц — не имеют морального права давать полякам уроки демократии». Теперь наверняка поляки вспомнят слова Качиньского, произнесенные им в 2007 году о том, что, если бы гитлеровцы не уничтожили 6 миллионов поляков, сейчас население страны составляло бы 66 миллионов, а не 38 миллионов имеющихся в реальности».

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