Лавров не видит альтернативы возобновлению политического процесса по КНДР

Манила, , 09:40 — REGNUM Мировые страны, которые пытаются урегулировать ядерную проблему Северной Кореи, должны проявить сдержанность. Об этом, как передает «Первый канал», сообщил на саммите АСЕАН в Маниле глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы Северной Кореи «физически ответить» на санкции ООН.

«Мы (власти РФ) убеждены, что нет альтернативы возобновлению политического процесса, в частности шестисторонних переговоров, — заявил Лавров. — Россия и Китай внесли соответствующие предложения. Мы будем их продвигать и в Нью-Йорке, и на других площадках. Конечно, продолжим диалог с нашими северокорейскими соседями».

По его мнению, при благоразумном подходе со стороны всех заинтересованных игроков можно будет найти «устраивающие все стороны решения».

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что власти Северной Кореи считают новые санкции СБ ООН против Пхеньяна «террористическим актом» и намерены в ответ предпринять «физические действия».

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